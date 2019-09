Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg egy elemzés.","shortLead":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg...","id":"20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2678c8-cfb8-4e99-8af2-1ec23639a35d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:17","title":"Évi 6 ezer milliárd dollárt mozgatnak meg papíron, hogy kevesebbet kelljen adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a07238c-2793-4ea1-a9cf-6751c6f1d7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:34","title":"Alumíniummentes dezodor, fluoridmentes fogkrém – tényleg jobbak, vagy ez csak kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","shortLead":"Azt állítja, a jó szándék vezérelte.","id":"20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c20e30-8f1e-4454-b5d3-87707943810a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843bdce1-4daa-4e2b-94fe-5e79c047efca","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Ez_teljesen_bevett_szokas_volt__megszolalt_a_no_aki_elve_asott_el_harom_kismacskat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:10","title":"„Ez teljesen bevett szokás volt” – megszólalt a nő, aki élve ásott el három kismacskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","shortLead":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","id":"20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374aeb29-2be6-4ce1-86ad-6c5ede56656c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:24","title":"Schmuck Andor összekeverhette a Facebook-oldalát a választási adatlapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindannyiunk Iggy Pop-képe az örök punk, aki meztelen felsőtesttel, dacolva a korral, nyakára tekert mikrofonzsinórral minimum sokkolja a közönségét. Albumai viszont egyáltalán nem mutatnak ennyire egyértelmű képet. A napokban megjelent Free kifejezetten zavarba ejtett, megijesztett és felkavart.



","shortLead":"Mindannyiunk Iggy Pop-képe az örök punk, aki meztelen felsőtesttel, dacolva a korral, nyakára tekert mikrofonzsinórral...","id":"20190909_Bowie_es_Lou_Reed_megidezese__Zavarbaejto_lemezzel_jelentkezett_Iggy_Pop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa834420-5fbb-455c-bd68-d37311263d57","keywords":null,"link":"/kultura/20190909_Bowie_es_Lou_Reed_megidezese__Zavarbaejto_lemezzel_jelentkezett_Iggy_Pop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:10","title":"Iggy Pop elindult a nagy sötétség felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Franciaországban jártunk utána annak, hogy mit tud a Skoda eddigi legkisebb és legolcsóbb divatterepjárója. Ami lényegében egy megemelt Scala, és tele van kisebb-nagyobb meglepetésekkel. ","shortLead":"Franciaországban jártunk utána annak, hogy mit tud a Skoda eddigi legkisebb és legolcsóbb divatterepjárója. Ami...","id":"20190908_skoda_kamiq_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738e1255-0bc5-418d-95ae-fef032bd23f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c9c52f-c48a-4dd4-847c-c120cb3fff2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_skoda_kamiq_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:30","title":"Emelt cseh remek: kipróbáltuk a legújabb Skodát, a Kamiqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","shortLead":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","id":"20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b68779-0770-4999-9962-c513b5368c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:56","title":"Járókelők mentették meg egy férfi életét egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni.","shortLead":"Még a korábban megvásárolt jegyeket sem lehet átvenni.","id":"20190910_MAV_jegykiado_automata_online_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc3446a-ee87-43b9-8765-37e6fcd3c537","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_MAV_jegykiado_automata_online_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:20","title":"MÁV: nagyjából minden bedöglött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]