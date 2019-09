Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság inkább a luxus, mint a nyerseség a menő.","shortLead":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság...","id":"20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa73f3e-fbf8-4a8d-a174-709593cf7dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:23","title":"60 évig ugyanolyan volt, most eléggé más lett a Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené a lövöldözések kialakulásának esélyét az amerikai kormányzat. Okostelefonokkal és okosórákkal monitoroznák folyamatosan az érintetteket.","shortLead":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené...","id":"20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cb7ddc-6e7e-49b6-a25b-d610951bcf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:03","title":"Trumpék a labilis emberek okostelefonos megfigyelésével vetnének véget a lövöldözéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd2fa08-7570-42f3-a9ef-558af4f6582b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még az idén ítélet születhet a volt jobbikos képviselő ügyében.","shortLead":"Még az idén ítélet születhet a volt jobbikos képviselő ügyében.","id":"20190910_Folytatodik_KGBela_pere_hamarosan_kihallgatjak_a_tanukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd2fa08-7570-42f3-a9ef-558af4f6582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edc0896-e978-4ccb-bb77-84693c0e2e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Folytatodik_KGBela_pere_hamarosan_kihallgatjak_a_tanukat","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:43","title":"Folytatódik KGBéla pere, hamarosan kihallgatják a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vasúttársaság nem bírságolja meg azokat, akik a műszaki hiba miatt nem tudtak érvényes jeggyel utazni.\r

","shortLead":"A vasúttársaság nem bírságolja meg azokat, akik a műszaki hiba miatt nem tudtak érvényes jeggyel utazni.\r

","id":"20190910_Megjavult_a_MAV_internetes_es_automatas_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60657835-7e3e-4a5a-90cd-a5f477c2989e","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Megjavult_a_MAV_internetes_es_automatas_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:24","title":"Megjavult a MÁV internetes és automatás jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ec6057-c337-40e9-ac31-020b1e9d035f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sportkocsi azoknak, akik téli időjárási körülmények mellett sem kívánják garázsba állítani erős autójukat. ","shortLead":"Egy sportkocsi azoknak, akik téli időjárási körülmények mellett sem kívánják garázsba állítani erős autójukat. ","id":"20190910_fejlett_osszkerekhajtassal_tamad_az_uj_porsche_911_carrera_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ec6057-c337-40e9-ac31-020b1e9d035f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff746d5f-2ddb-4672-b098-e6f4efb9832e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_fejlett_osszkerekhajtassal_tamad_az_uj_porsche_911_carrera_4","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:21","title":"Fejlett összkerékhajtással támad az új Porsche 911 Carrera 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","shortLead":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","id":"20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2e95f-24b3-4aa1-9ab2-5e57419f6063","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:35","title":"Tiltakoznak a diákok: iskolabojkott és alternatív tanórák lesznek pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","shortLead":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","id":"20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bafbb0-d253-435f-8045-fef03143ffab","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:39","title":"Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:30","title":"Ugrás az ismeretlenbe: így tudnak érvényesülni a magyar vállalkozások külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]