[{"available":true,"c_guid":"580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy amerikai iskola diákjai megtehetik, a fotóik pedig zseniálisak. ","id":"20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=580c9c90-a9be-4d3a-a1a6-4bfde940fb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9367e7b-454c-4d88-b32c-73a259880b2f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_North_Farmington_kozepiskola_diakok_igazolvany","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:17","title":"Ön beöltözne az igazolványképén, ha tehetné? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül már lesznek jégmentes nyarak a Jeges-tengeren. ","shortLead":"A klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül már lesznek jégmentes nyarak a Jeges-tengeren. ","id":"20190913_olvadas_jeg_eszakisarkvidek_klimavaltozas_jeges_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55efc1d3-003a-4f2b-a39d-0f7ac4338ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_olvadas_jeg_eszakisarkvidek_klimavaltozas_jeges_tenger","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:33","title":"Óriási területen olvadt el a jég az északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy év múlva már 21 Lukoil-kútnál lehet villanyautót tölteni. ","shortLead":"Egy év múlva már 21 Lukoil-kútnál lehet villanyautót tölteni. ","id":"20190912_A_Lukoilkutatkat_is_megszorjak_elektromos_toltokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0098e6d5-88a3-4ad8-acab-d87fdf57c9e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_A_Lukoilkutatkat_is_megszorjak_elektromos_toltokkel","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:58","title":"A Lukoil-kutakon is lehet majd elektromos autót tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","id":"20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6a866-7d31-4614-989f-41d3f57ce369","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:14","title":"Elhalasztotta a Hankook rácalmási gyárának bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","shortLead":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","id":"20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a855e1f-d503-4da5-bf4f-cb952284db70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:01","title":"Garancsiék építhetik a Mol-székházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eef39d7-fa77-4c99-9d9f-f088e0a8a1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha elátkozták volna a Windows 10 KB4512941 frissítését, a processzortevékenységet érintő furcsa viselkedés után most újabb hibával szembesült néhány felhasználó. Ezúttal azonban egy másik gyártó is képbe került.","shortLead":"Mintha elátkozták volna a Windows 10 KB4512941 frissítését, a processzortevékenységet érintő furcsa viselkedés után...","id":"20190913_windows10_frissites_kb4512941_narancssarga_elszinezodes_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eef39d7-fa77-4c99-9d9f-f088e0a8a1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac57e024-1335-45fc-b1e2-d89806229e7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_windows10_frissites_kb4512941_narancssarga_elszinezodes_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:03","title":"Frissítette a Windowsát? Ne csodálkozzon, ha beüt egy furcsa hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","shortLead":"Csanádpalotánál vitték volna ki az országból.","id":"20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cf49a4-7f62-4070-927b-deec188fb04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e82161-bcfd-4bc4-a07b-8257b02ffca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_lopott_porsche_hatat_csanadpalota","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:16","title":"Lopott Porsche akadt fenn a határellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]