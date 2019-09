Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96f41ab9-88e5-4016-9f68-383d5a24aecc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A világ egyik legnagyobb kísérleti archeológiai terepén, Burgundiában két évtizede építgetnek hajdani technikákkal egy középkori várat. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb kísérleti archeológiai terepén, Burgundiában két évtizede építgetnek hajdani technikákkal...","id":"201938__kozepkori_kastelyepites__latvanyregeszet__900_eves_habarcs__varjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f41ab9-88e5-4016-9f68-383d5a24aecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edfaaf0-5d87-424f-9b33-98030d3be3ae","keywords":null,"link":"/360/201938__kozepkori_kastelyepites__latvanyregeszet__900_eves_habarcs__varjatek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:30","title":"Amit raktak délig, nem omlott le estére, de volt, hogy a habarcs 900 évig száradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d669567-f61e-4bbe-b82e-1c7e4939473c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helyiek egy csoportja el akarja szállíttatni, mielőtt újra ellepi a víz, a régészek viszont aggódnak.","shortLead":"Helyiek egy csoportja el akarja szállíttatni, mielőtt újra ellepi a víz, a régészek viszont aggódnak.","id":"20190923_Olyan_forro_volt_a_nyar_hogy_felbukkant_a_viz_alol_a_spanyol_Stonehenge_guadalperali_dolmen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d669567-f61e-4bbe-b82e-1c7e4939473c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7751c88-d903-48ea-8899-15424110364b","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Olyan_forro_volt_a_nyar_hogy_felbukkant_a_viz_alol_a_spanyol_Stonehenge_guadalperali_dolmen","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:04","title":"Olyan forró volt a nyár, hogy felbukkant a víz alól a spanyol Stonehenge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","shortLead":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","id":"20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f218b-8bc9-4617-bfee-427173747120","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:19","title":"13 nap alatt tudják hazajuttatni a Thomas Cook külföldön rekedt brit utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60374e0-a4d6-4ec9-9d44-54c40724be4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kelet-Európában is terjeszkedik hamarosan az amerikai cég. Megjelennek például a névadó hazájában is.","shortLead":"Kelet-Európában is terjeszkedik hamarosan az amerikai cég. Megjelennek például a névadó hazájában is.","id":"20190924_Mar_mi_is_fontosak_vagyunk_a_Teslanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d60374e0-a4d6-4ec9-9d44-54c40724be4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244f83ee-e429-46f9-a727-d64069770036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Mar_mi_is_fontosak_vagyunk_a_Teslanak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:21","title":"Már mi is fontosak vagyunk a Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis négy darab már feltűnt a fővárosi forgalomban. ","shortLead":"Legalábbis négy darab már feltűnt a fővárosi forgalomban. ","id":"20190925_Kozel_egy_ev_alldogalas_utan_utcan_vannak_az_uj_Skoda_trolik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adffa8a-8435-4ca2-b92b-6b640ded1098","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Kozel_egy_ev_alldogalas_utan_utcan_vannak_az_uj_Skoda_trolik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:33","title":"Közel egy év álldogálás után, utcán vannak az új Skoda trolik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","shortLead":"Hiába látszik, hogy manipulálták a képeket, a Bácskai Napló főszerkesztője állítja, ők nem hamisítottak fényképet.","id":"20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bc4cd0-cd33-40ae-b3b9-4b860b9cc0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_A_bajai_onkormanyzati_lapnal_allitjak_ok_nem_hamisitottak_fenykepet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:16","title":"A bajai önkormányzati lapnál állítják, ők nem hamisítottak fényképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","shortLead":"Az ügyfelek húzták a rövidebbet.","id":"20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef1c40-cd59-4008-9d37-237b061d080d","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Visszaeso_biztositaskozvetitot_buntetett_meg_50_millio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:25","title":"Visszaeső biztosításközvetítőt büntetett meg 50 millió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29cc8fd-5626-4e88-98f9-f42c2b17fe14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190924_Fozzon_velunk__brazil_maracujas_mousse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d29cc8fd-5626-4e88-98f9-f42c2b17fe14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8210fa-48e0-4dde-b814-587ac8d3dfab","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Fozzon_velunk__brazil_maracujas_mousse","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:52","title":"Főzzön velünk! – brazil maracujás mousse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]