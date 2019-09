Olyan sokan érdeklődtek a Csíki Sör szombati csíkszentsimoni rendezvénye iránt, hogy ezrek ragadtak a dugóba, volt, aki már be se jutott, pedig ingyen sört kaphatott volna – írtuk szombaton a Magyar Hang alapján.

Nem sokkal később a társaság azt kérte, hogy „negatív, egyoldalú képet” festő hírünket egészítsük ki az objektív tájékoztatás érdekében azzal a videóval, amelyet a cég vezetője Lénárd András készített az esemény után.

A videón Lénárd András valóban szóvá teszi, hogy a sajtó negatívan mutatta be az eseményt, és - mint mondja - a megjelent a híreket meg is cáfolja – igaz, úgy, hogy közben megerősíti: a várakozásuknál jóval többen próbáltak bejutni a fesztiválra, ráadásul nem is olyan ütemben, ahogy számoltak, hanem egyszerre sokan. Így volt, aki hosszú idő alatt jutott el a rendezvényre, volt, aki be sem jutott – mondja el a cégvezető, aki elnézést kér azoktól, akik pórul jártak.

A fesztiválról a Facebookon közzétett képen mindenesetre jól látszik, valóban nagy érdeklődés mellett zajlott a fesztivál, amelyen Lénárd elmondása szerint 35-40 ezren vettek részt.