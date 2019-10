Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48ab24ea-89ca-432a-8cc9-3bb3eb67e69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már gyűjtés is indult a megsegítésükre.","shortLead":"Már gyűjtés is indult a megsegítésükre.","id":"20191001_Kozel_egymillio_forintra_buntettek_a_Ketfarku_Kutyapartot_a_felcsuti_graffitik_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48ab24ea-89ca-432a-8cc9-3bb3eb67e69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fddba42-acf9-47d9-845b-2adbbae33e69","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Kozel_egymillio_forintra_buntettek_a_Ketfarku_Kutyapartot_a_felcsuti_graffitik_miatt","timestamp":"2019. október. 01. 20:53","title":"Csaknem egymilliót kell befizetniük a Kutyapárt aktivistáinak a felcsúti graffitik miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","shortLead":"Az Adria Airways legalább 60 millió eurós tartozást halmozott fel, de az állam nem akarja átvállalni az adósságát.","id":"20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7d846-24f4-4ded-88bf-b58b4bded3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_adria_airways_szloven_legitartasag_csodeljaras","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:12","title":"Csődöt jelentett és törölte járatait az Adria Airways","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett.","shortLead":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség...","id":"20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682f484f-0131-455c-906a-8e9b95b8bb38","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:58","title":"Húsz év fegyházat kapott a férfi, aki eltávozása alatt megölte a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea2f01e-325f-4a98-9dfc-806c82f3e38d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Kőrösi Csoma Sándor nyomában indult útnak egy erdélyi magyar újságíró. Útját Facebookon dokumentálja, magyarok és románok egyaránt követik kalandját. Ezúttal egy Erdélyből induló történettel jelentkezik Szeretettel Külföldről rovatunk. ","shortLead":"Kőrösi Csoma Sándor nyomában indult útnak egy erdélyi magyar újságíró. Útját Facebookon dokumentálja, magyarok és...","id":"20191001_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea2f01e-325f-4a98-9dfc-806c82f3e38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b0489-a84e-4056-bb4e-441c93cd93f9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2019. október. 01. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Kőrösi-emlékút hozza közelebb a magyarokat és románokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent, ami kóddal működik.","shortLead":"Nemcsak számítógépes rendszert, hanem közönséges liftet is meg lehet hackelni. Ez is jelzi, hogy védeni kell mindent...","id":"201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ee7de-0d4e-41ba-8ddc-b255fbc5cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c4f57-eb99-4a35-abb8-abdb2c048e25","keywords":null,"link":"/360/201939__telefonbetyarkodas_liftekkel__egy_ajelszonk__phreaking__felvonokura","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:00","title":"Még a liftek is meghackelhetők, így le lehet hallgatni a beszélgetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","shortLead":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","id":"20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa159f4-65a9-4daa-a853-6fb81453a8a9","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","timestamp":"2019. október. 01. 10:21","title":"Terry Black gyerekei attól tartanak, hogy utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hegedűművész templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén, ennyit még a Vígszínház sem kapott.","shortLead":"A hegedűművész templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén, ennyit még a Vígszínház sem...","id":"20191002_maga_zoltan_emmi_tamogatas_kulturtao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f1d1c-a263-484c-afd6-93dcfb6ec73a","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_maga_zoltan_emmi_tamogatas_kulturtao","timestamp":"2019. október. 02. 10:51","title":"Nagyon bőkezű volt Mága Zoltánnal az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]