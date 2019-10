Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"278dc9c2-42b4-43be-affa-5a661f86e09f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum győri helyi szervezete az önkormányzati választás előtti napra szervezte a demonstrációt.","shortLead":"A Momentum győri helyi szervezete az önkormányzati választás előtti napra szervezte a demonstrációt.","id":"20191009_Tuntetes_lesz_Gyorben_Borkai_Zsolt_ugyei_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=278dc9c2-42b4-43be-affa-5a661f86e09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595dd57-ac55-4ef1-804b-994034f93a52","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tuntetes_lesz_Gyorben_Borkai_Zsolt_ugyei_miatt","timestamp":"2019. október. 09. 10:26","title":"Tüntetés lesz Győrben Borkai Zsolt ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI közleményében ezt nem írják, de az Index úgy tudja, a közgyűlést este 9-kor tartják meg.","shortLead":"Az MTI közleményében ezt nem írják, de az Index úgy tudja, a közgyűlést este 9-kor tartják meg.","id":"20191009_karacsony_gergely_tarlos_istvan_rendkivuli_kozgyules_patkanyugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40a749c-144f-40d2-8fbd-e33ceaa7a3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_karacsony_gergely_tarlos_istvan_rendkivuli_kozgyules_patkanyugy","timestamp":"2019. október. 09. 19:53","title":"Szombat estére hívtak össze rendkívüli közgyűlést a patkányügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","shortLead":"Kalifornia állam területéből szerzett meg egy darabkát a Google, duplán hasznos célra fordítják majd.","id":"20191009_google_faultetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1859d-7bd0-413c-aaae-72532c4643ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_google_faultetes","timestamp":"2019. október. 09. 13:03","title":"Megvett egy nagy területet a Google, építkezés helyett fát ültetnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","shortLead":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","id":"20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e3898-9d32-401d-a622-276c46bd9b24","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","timestamp":"2019. október. 10. 16:27","title":"Betiltanák Nagy-Britanniában, hogy a buszokon, vonatokon, metrón egyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","shortLead":"Meglehetősen lassan mozdult rá a győri ellenzék az elmúlt évek legnagyobb botrányára. ","id":"20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76275140-9bb7-4712-89b7-7ca3f651a2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded509-1e5f-4e89-b02e-05bbec9180ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_glazer_borkai_valasztas_ellenzek_kampany","timestamp":"2019. október. 09. 14:55","title":"Ilyen ellenzékkel a szexvideó után is nehéz lesz Borkainak megbuknia Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel ismerőseinket támogathatjuk, azt is jelezve: forduljanak hozzánk bizalommal.","shortLead":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel...","id":"20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f69cd-2c44-47d8-b075-001777b3c80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Új matricák jönnek a Facebookra, sokat segíthet vele, ha használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai haverjának földügyeinél, a háló ugyanis két Brit Virgin-szigeteki offshore-cégben végződik. Ugyanez az offshore-háló áll egy győri parkolóház-ügylet mögött is, amely Paár Attilához, Tiborcz István jelenlegi üzlettársához köthető.","shortLead":"Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai...","id":"20191009_Borkaiugy_offshore_kacsoh_rakosfalvy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3045e4a-1c74-4a56-84a8-055aeedf1ec1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Borkaiugy_offshore_kacsoh_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 09. 16:43","title":"Borkai-ügy: átláthatatlan offshore-hálót szőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és a brüsszeli testület távolról sem felhőtlen viszonya. Lesznek viták a jogállamisággal kapcsolatban és a migráció kérdése sem oldódik meg egy csapásra csak azért, mert a bizottság elnökét Jean-Claude Juncker helyett Ursula von der Leyennek hívják a következő öt évben. A jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban azonban felcsillanhat egy apró reménysugár.","shortLead":"Az új Európai Bizottság eddig ismert tagjainak meghallgatása után úgy tűnik: nem nagyon változik a kormány és...","id":"20191009_europai_bizottsag_meghallgatasok_ep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39652542-12ab-410f-bd4e-d8837d0e3658","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_europai_bizottsag_meghallgatasok_ep","timestamp":"2019. október. 09. 19:30","title":"Von der Leyen biztosai sem lesznek engedékenyek Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]