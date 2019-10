Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott bevonni. Az esetek nagy részében azonban az ember magán is segíthet. Kenyeres András coach könyvében négy pontba szedve mutatja be a stresszkezelés lehetőségeit.","shortLead":"A stressz hatással van a teljesítményre, és sokszor olyan szintű probléma alakulhat ki, hogy szakembert is ajánlott...","id":"20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eada63b5-e206-48a1-9ea9-9c2cdbfda0b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191027_Hogyan_kuzdjunk_meg_a_nemkivanatos_stresszel","timestamp":"2019. október. 27. 19:15","title":"Hogyan küzdjünk meg a nemkívánatos stresszel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss Tibi, a Quimby frontembere, aki szerint semmi különös nincs abban, hogy október 23-án felléptek Karácsony Gergely felkérésére. Most viszont már az őszi, Legyen a gépnek halleluja című turnéjukkal foglalkoznak, amely az idén 20 éves Ékszerelmére című albumot idézi meg. Kiss Tibivel átbeszéltük, milyen emlékei vannak arról az időszakról és a lemezről. ","shortLead":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss...","id":"20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa0a86-476b-487d-8b39-b2d08cd586e9","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","timestamp":"2019. október. 29. 06:30","title":"„Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk” – interjú Kiss Tibivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feloldotta a fotó titkosítását az amerikai elnök.","shortLead":"Feloldotta a fotó titkosítását az amerikai elnök.","id":"20191029_Trump_nyilvanossagra_hozta_a_kutya_fotojat_ami_segitett_megolni_alBagdadit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5294d12-d822-4f74-a90d-93a061269dc6","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Trump_nyilvanossagra_hozta_a_kutya_fotojat_ami_segitett_megolni_alBagdadit","timestamp":"2019. október. 29. 09:31","title":"Trump nyilvánosságra hozta a kutya fotóját, ami segített megölni al-Bagdadit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bee5bac-c1ce-49c2-9d6c-093925d5a540","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rengeteg állkapocs-, kéz- és lábcsont is előkerült.","shortLead":"Rengeteg állkapocs-, kéz- és lábcsont is előkerült.","id":"20191028_Negyvenket_koponyat_talaltak_egy_drogkartell_buvohelyen_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bee5bac-c1ce-49c2-9d6c-093925d5a540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a3076c-f138-4213-a117-aff201202a25","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Negyvenket_koponyat_talaltak_egy_drogkartell_buvohelyen_Mexikoban","timestamp":"2019. október. 28. 07:21","title":"Negyvenkét koponyát találtak egy drogkartell búvóhelyén Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"46 százalékkal kevesebb használt lakást adtak el az idei első félévben Budapesten, mint 2018 első hat hónapjában. Az áremelkedés majdnem teljesen megállt.","shortLead":"46 százalékkal kevesebb használt lakást adtak el az idei első félévben Budapesten, mint 2018 első hat hónapjában...","id":"20191029_Oriasi_visszaesest_mertek_a_budapesti_hasznaltlakaspiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c13c62-03b7-4df3-b2f3-1730175d03c5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191029_Oriasi_visszaesest_mertek_a_budapesti_hasznaltlakaspiacon","timestamp":"2019. október. 29. 11:20","title":"Óriási visszaesést mértek a budapesti használtlakás-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsőként a budapesti ingatlan-adatbázist készítik el.","shortLead":"Elsőként a budapesti ingatlan-adatbázist készítik el.","id":"20191029_Az_ingatlankozvetitesbe_is_beszall_a_Fundamenta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7d024-dcd7-4787-ad9e-27bae2e81045","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Az_ingatlankozvetitesbe_is_beszall_a_Fundamenta","timestamp":"2019. október. 29. 12:27","title":"Az ingatlanközvetítésbe is beszáll a Fundamenta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b0d726-3518-47fb-8b21-da020bca1a72","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elfelejtik a neveket, elveszítenek dolgokat, eltévednek. A demenciától szenvedő személyeket azonban nem szabad rendszeresen a hiányosságaikra figyelmeztetni, ez ugyanis sem rajtuk, sem a hozzátartozóikon nem segít. Korántsem mindegy tehát, hogyan közeledünk az elbutuló emberekhez – hangsúlyozzák a szakértők. ","shortLead":"Elfelejtik a neveket, elveszítenek dolgokat, eltévednek. A demenciától szenvedő személyeket azonban nem szabad...","id":"201943_kommunikacio_alzheimeresekkel_sulyos_tevedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b0d726-3518-47fb-8b21-da020bca1a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ca882-6552-462a-96cf-289c5ccd8e09","keywords":null,"link":"/360/201943_kommunikacio_alzheimeresekkel_sulyos_tevedesek","timestamp":"2019. október. 27. 17:15","title":"Hogyan (ne) kommunikáljunk a demenciás betegekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]