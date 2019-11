Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak, hogy az EU megpróbáljon kimászni a közös valuta által létrehozott csapdából. Matolcsy a Financial Times című brit üzleti lapban írta meg véleményét.","shortLead":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak...","id":"20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f8b4c4-413c-4037-a2e7-2e3a651ac409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","timestamp":"2019. november. 03. 15:05","title":"Matolcsy szerint itt az ideje elismerni, hogy hiba volt az euró bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MTI bankokat kérdezett.

","shortLead":"Az MTI bankokat kérdezett.

","id":"20191103_Tobb_szaz_milliard_forint_babavaro_hitelt_folyositottak_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775892cf-7503-4d46-b790-7214461891ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Tobb_szaz_milliard_forint_babavaro_hitelt_folyositottak_mar","timestamp":"2019. november. 03. 11:55","title":"Több száz milliárd forint babaváró hitelt folyósítottak már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","shortLead":"Hátrányból fordított a Manchester City és a Liverpool is.","id":"20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a9a25-1093-423a-a0f6-0ec77abd8fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebf21-9565-4d1b-9838-8636b6bf02ee","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Nyert_az_angol_ellovas_es_a_cimvedo_is","timestamp":"2019. november. 02. 19:10","title":"Nyert az angol éllovas és a címvédő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","shortLead":"Szabad a sajtó? Tilos az A. ","id":"20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab3e525-a55a-4780-a825-bb4138b55f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c1785-2e2a-4b7b-a9e5-f23842bfdea2","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_A_Mandinernek_es_a_Pesti_Sracoknak_elege_lett_a_fideszes_cenzurabol","timestamp":"2019. november. 02. 21:03","title":"A Mandinernek és a Pesti Srácoknak elege lett a fideszes cenzúrából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","shortLead":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","id":"20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba5984d-a249-4836-b39e-a6fd1e36fad4","keywords":null,"link":"/sport/20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","timestamp":"2019. november. 02. 19:25","title":"A Mezőkövesd pontokat rabolt az Üllői útról + honvédos álomgól videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok viszik az utasokat Kőbánya-Kispest és Újpest-Központ között.","shortLead":"Pótlóbuszok viszik az utasokat Kőbánya-Kispest és Újpest-Központ között.","id":"20191102_Ne_varja_a_3as_metrot_valaki_besetalt_az_alagutba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccf84e4-5ddf-4938-8780-89795a18d1b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Ne_varja_a_3as_metrot_valaki_besetalt_az_alagutba","timestamp":"2019. november. 02. 16:01","title":"Ne várja a 3-as metrót, valaki besétált az alagútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","shortLead":"Török belügyminiszter: Ankara visszaküldi a feltételezett dzsihadistákat származási országukba.","id":"20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44bc873-92a0-4e2b-90fd-b211e9fe637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4d66b5-42d6-4b98-a555-a5278608f9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Nem_vagyunk_szalloda_senki_dzsihadistai_szamara","timestamp":"2019. november. 02. 17:28","title":"„Nem vagyunk szálloda senki dzsihadistái számára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]