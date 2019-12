Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","shortLead":"A sofőr egy 18 éves lány életét mentette meg még novemberben.","id":"20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df692709-d53e-40b5-a353-b0bb8445ab73","keywords":null,"link":"/elet/20191210_trolivezeto_budapest_eletmentes","timestamp":"2019. december. 10. 13:52","title":"Trolivezető mentett életet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957dc48a-21d1-4acf-b799-3758cadfeee8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy aki ebben a parkolóban teszi le az autóját, az igen sáros lábbal távozik.","shortLead":"Garantált, hogy aki ebben a parkolóban teszi le az autóját, az igen sáros lábbal távozik.","id":"20191212_a_nap_fotoja_sartenger_a_szentendrei_pr_parkoloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957dc48a-21d1-4acf-b799-3758cadfeee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14973d55-67e2-4ee9-bd53-08eeca1f84ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_a_nap_fotoja_sartenger_a_szentendrei_pr_parkoloban","timestamp":"2019. december. 12. 06:41","title":"A nap fotója: a szentendrei új P+R parkoló, amit gumicsizmában érdemes felkeresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1150880c-649b-4671-b396-89385d75a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem nőttek, visszaestek volna a szállodaipar mutatói.","shortLead":"A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem...","id":"20191212_Meg_oktoberben_is_a_Balaton_volt_a_magyar_turistak_kedvence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1150880c-649b-4671-b396-89385d75a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0416acfc-4309-4e9c-87b2-05cd9786e3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Meg_oktoberben_is_a_Balaton_volt_a_magyar_turistak_kedvence","timestamp":"2019. december. 12. 09:40","title":"Még októberben is a Balaton volt a magyar turisták kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos, sokkal hihetőbb is lesz.","shortLead":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos...","id":"20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80993385-acb0-42a5-a8c0-c1a8c81f0911","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 11. 09:03","title":"Felturbózza az élményt a Google, zseniális új alkalmazások jöhetnek Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pornhub statisztikái szerint a japán szereplők is nagy érdeklődést váltanak ki a hölgyek körében.","shortLead":"A Pornhub statisztikái szerint a japán szereplők is nagy érdeklődést váltanak ki a hölgyek körében.","id":"20191211_A_nok_leginkabb_egymast_szeretik_nezni_a_vilag_vezeto_pornooldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b8f370-7545-46f1-9cf3-c117bde87f4c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_A_nok_leginkabb_egymast_szeretik_nezni_a_vilag_vezeto_pornooldalan","timestamp":"2019. december. 11. 17:54","title":"A nők leginkább egymást szeretik nézni a világ vezető pornóoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f62df9-a44e-4259-804e-7fb670092e40","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","shortLead":"Összesen 71 örvös mangábé él Európában, közülük most már hatan Miskolcon.","id":"20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24d2dfe-411b-4ecc-b103-961bc2d7ceef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60f90-8b7d-46c5-894c-5d41a6aa9924","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nyolcvan_eve_nem_volt_olyan_allat_Magyarorszagon_mint_ami_most_kerult_Miskolcra","timestamp":"2019. december. 11. 18:10","title":"Nyolcvan éve nem volt olyan állat Magyarországon, mint ami most került Miskolcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]