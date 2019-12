Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt egyszer egy téka című dokumentumfilm első részében egykori kölcsönzők és tékások mesélnek arról, hogyan is indult Magyarországon ez szubkultúra és mit kaptak a filmeken túl ettől a világtól. ","shortLead":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt...","id":"20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea02065a-366b-42f1-b8ad-76be27ebab1d","keywords":null,"link":"/360/20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","timestamp":"2019. december. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ezek a srácok filmdrogosok voltak, én is az voltam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","shortLead":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","id":"20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f9049-3eaf-4870-b002-239e134b1629","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","timestamp":"2019. december. 14. 15:24","title":"Harmincezernél is több vasutas kap pluszpénzt karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonyt a független Hadházy Ákos követi a magyar ellenzéki politikusok ismertségi listáján, míg a harmadik helyen Dobrev Klára, a DK politikusa helyezkedik el az Idea Intézet mérésében, ahol a legantipatikusabb politikus Toroczkai László lett.","shortLead":"Karácsonyt a független Hadházy Ákos követi a magyar ellenzéki politikusok ismertségi listáján, míg a harmadik helyen...","id":"20191216_Egy_szimpatiaindex_szerint_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5473889-dc15-4ff7-ac77-e380f54a4275","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_szimpatiaindex_szerint_Karacsony_a_legnepszerubb_ellenzeki_politikus","timestamp":"2019. december. 16. 11:38","title":"Egy szimpátiaindex szerint Karácsony a legnépszerűbb ellenzéki politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","shortLead":"A svéd lány jegye első osztályra szólt, de csak két órát tudott a helyén tölteni.","id":"20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9761b0ca-5baa-4bad-87f8-203fb1509ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0cecb5-13f5-4df2-8b7c-0db1e737ae93","keywords":null,"link":"/vilag/20191216_Greta_Thunberg_a_tomott_nemet_vonatok_miatt_panaszkodott_a_Deutsche_Bahn_visszaszolt","timestamp":"2019. december. 16. 07:17","title":"Greta Thunberg a tömött német vonatok miatt panaszkodott, a Deutsche Bahn visszaszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","shortLead":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","id":"20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a904417c-8ebf-43e2-b4f6-c3d3f3f63bae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","timestamp":"2019. december. 16. 05:13","title":"Hamarosan megszűnik a kedvezményes áfa, megnőtt a lakásvásárlók fizetési kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79928b9e-73aa-4c4e-87ab-60e747094af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191215_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodja_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79928b9e-73aa-4c4e-87ab-60e747094af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef135e81-2b0a-4573-85a8-553a0f565356","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodja_el","timestamp":"2019. december. 15. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodja el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak becsalogatására, sem úgy általában a generációváltásra.","shortLead":"Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak...","id":"201950__privatbank__generaciovaltas__intim_reszleg__zoldfuluek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0a1a9-b126-4487-93ea-4753361f0181","keywords":null,"link":"/360/201950__privatbank__generaciovaltas__intim_reszleg__zoldfuluek","timestamp":"2019. december. 16. 13:00","title":"Hasít a gazdaság, a nagyon gazdagok gazdagodtak, de nem lettek többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","shortLead":"Kisorsolták az idei BL-kiírás egyenes kieséses szakaszának párosításait.","id":"20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca59fcc-9bdc-4f19-9492-0a2e793aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95470253-6478-44f3-8263-663f7567fd5e","keywords":null,"link":"/sport/20191216_Bajnokok_Ligaja_Real__Man_City_illetve_a_2012es_donto_visszavagoja_a_legjobb_16_kozott","timestamp":"2019. december. 16. 12:41","title":"Bajnokok Ligája: Real–ManCity, illetve a 2012-es döntő visszavágója a legjobb 16 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]