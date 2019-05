Az utóbbi hat évben több mint duplájára nőtt az ipart szolgáló robotok száma, tavaly világszerte 384 ezer új „gépmunkás” került a gyárakba. A legnagyobb felvevő az autóipar – itt dolgozik a robotok harmada –, de ugyancsak emelkedik a gépiparban, az elektronikában vagy éppen az élelmiszeriparban szorgoskodó gépkezek száma. A statisztikák szerint 2017 volt a legjobb év – akkor közel 30 százalékkal ugrott meg a robotok száma –, ám a tavalyi egyszázalékos bővülés sem lebecsülendő. Főleg azért, mert a minimális emelkedést úgy érte el az ipar, hogy a fő felvevők lejtőn voltak: az autógyárak forgalma 3, a mobiltelefon-gyártás pedig 5 százalékkal esett vissza. Az új autóipari robotok többsége tavaly az elektromos járműveket, illetve azok legfőbb alkatrészét, az akkumulátorokat gyártó üzemekbe került, ez is jelzi, hogy az iparág vezetői a villanyautók mellé teszik a voksukat.

A robotok számának növekedése csak az egyik jele a szakértők szerint a hagyományosaknál 20–50 százalékkal hatékonyabban termelő okosüzemek térnyerésének. Nő a „cobotok” (collaborative robot) – az emberekkel együttműködő robotok – száma is. A munkahelyeken sorra jelennek meg például az automata targoncák, illetve azok a gépemberek, akik a hús-vér alkalmazottakkal szorosan együttműködve vesznek részt a termelésben. Egy újabb trend is növelheti a robotok számát: terjednek az olyan szolgáltatók, amelyek meghatározott időre adnak kölcsön robotokat. Így a kisebb vállalatok számára is elérhetőek a hatékony automaták.

Még gyorsabban terjed a dolgok internetje (IoT), a különféle okoseszközöket, mérőműszereket, gépeket neten összekötő hálózat. Világszerte már legalább hétmilliárd ilyen eszköz működik a gyárakban, és az előrejelzések szerint 2025-re ez a szám 21,5 milliárdra ugrik. A hálózatokba – a hordozható eszközöknek köszönhetően – bekapcsolódnak az emberek is, az amerikai Boeing például olyan, kiterjesztett valóságot alkalmazó rendszert hozott létre, amelynek segítségével a mérnökök a mobileszközeiken is látják a repülőgépek elektromosvezeték-hálózatát. Így a vezetékek összekötéséhez 25 százalékkal kevesebb időre van szükség.

Magyar ugaron Magyarország az uniós országok sereghajtói közé tartozik a gyártási folyamatok digitalizálása terén: a 2017-es 22. hely után tavaly a 23. helyen állt. A nagy sebességű és szupergyors szélessávúinternet-szolgáltatás területén jól teljesít ugyan, ám elmarad a humán tőke felkészültségében. A lakosság fele nem rendelkezik alapszintű digitális készségekkel, és alacsony a természettudományi, technológiai, műszaki és matematikai diplomával rendelkezők száma is. A Világgazdasági Fórum (WEF) országelemzése is a középmezőnyben helyezi el Magyarországot: rendre közepes eredményeket ér el a technológiai innováció, a humán tőke, az intézményrendszer, illetve a beruházások terén, és csak a fenntartható erőforrások vizsgálatakor került be a legjobb húsz ország közé. A digitális készségek alacsony szintje miatt a munkavállalók nagy része ellenségesen viszonyul az újdonságokhoz, és ha rá is kényszerül az új rendszerek használatára, a tanulás sokszor lassú. A hazai felmérések szerint a magyarok közül nagyon sokan tartanak attól, hogy az automatizálás következtében a munkahelyek nagy része megszűnik, és ez súlyos munkanélküliséget okoz. A szakemberek szerint veszélybe kerülhetnek a Magyarország számára fontos autógyárak is: ha a gyártási folyamatok döntő többségét a gépek veszik át, az ország elveszti a viszonylag olcsó munkaerő miatti versenyelőnyét, és az üzemeket hosszabb távon hazatelepíthetik a német holdingok. A félelmek annak ellenére élnek, hogy a magyarországi vállalatvezetők jó része optimista. „Nálunk új lehetőségek nyílhatnak a mérnököknek, matematikusoknak és programozóknak. A robotok nem a munkatársak helyett, hanem az ő munkájukat támogatva épülnek be a termelési folyamatokba” – mondja Dale A. Martin, a Siemens magyar leányvállalatának elnök-vezérigazgatója.

Az okosgyárakat működtető szoftverek is fejlődnek. Miközben az amerikai Microsoft is kijött a maga robot-operációsrendszerével, az irányítórendszerek sorra költöznek fel a számítógépes felhőbe, így az üzemeket akár a világ másik feléről, egy okostelefonnal is lehet irányítani.

A számítástechnika szerepének növekedése és az, hogy az üzemek is rákapcsolódnak a világhálóra, természetesen biztonsági kockázatokat rejt; az előrejelzések szerint a gyárak tulajdonosai a következő években a korábbinál jóval nagyobb összegeket költenek majd a kiberbiztonságra. Már most is állandóak a visszaélések, egy brit tanulmány szerint tavaly a brit gyárak 48 százalékát érte legalább egy külső számítógépes támadás.

A negyedik ipari forradalommal (4.0) foglalkozó tanulmányokból kiderül, hogy Európa és Ázsia vezet a versenyben, míg a világ egyik fő innovációs központjának számító USA lemaradt, csak az utóbbi egy-két évben kezdett erősíteni. A világ régiói közül Európában a legmagasabb a robotok aránya: 2017 végén a vén kontinensen tízezer alkalmazottra 106 robot jutott. A földrészen belül – 322 robottal – Németországban volt a legmagasabb ez az arány.

A világbajnoki cím pedig Dél-Koreát illeti, ahol 710 gépember jutott 10 ezer munkásra. Míg tavaly Ázsiában kevesebb új robot állt munkába, mint egy évvel korábban, az amerikai gyárakba 2018-ban 15 százalékkal több – 38 ezer – érkezett, mint 2017-ben. Európa is viszonylag jól szerepelt, tavaly 7 százalékos volt a növekedés.

Az is Európa és Ázsia előnyét mutatja, hogy a Világgazdasági Fórum (WEF) nevű nemzetközi intézet tanulmánya szerint a világ kilenc „legokosabb” gyárából öt Európában, három pedig Ázsiában – azon belül is Kínában – van, és az USA-ból csak egy üzem került be a legjobbak közé.

A WEF mintegy ezer gyárat vizsgált meg, és azokat vette be a legjobbak közé, amelyekben a gyártás teljes folyamatát digitalizálták, és folyamatos a nyert adatok elemzése, illetve a rendszerek fejlesztése. A legjobbak között van például a Johnson & Johnson írországi gyára, ahol létrehozták a valós gyártás „digitális ikrét”. Az IoT-eszközökből nyert adatok alapján működő digitális gyárban tökéletesen képesek modellezni a valódi üzem működését, így könnyebben megjósolhatják, hol következhetnek be hibák, és hatékonyabbá válhat a fejlesztés is, hiszen még az előtt kiderülnek az esetleges problémák, hogy az újdonságot a valóságban is kipróbálnák.

Európában, a listavezető Németország után, a súlyos gazdasági és politikai gondokkal küszködő Olaszország jutott a legtovább az okosgyárak fejlesztésében. Az országban évente 6500 robotot gyártanak – 2020-ra 8500-ra ugrik majd a termelés –, és a 46 ezer európai high-tech gyárból az Eustat szerint 5400 ott működik. Jól állnak az olaszok a robotok használatának terén is: 10 ezer munkásra 185 gépember jut.

Egyelőre nem világos, a robotok miatt megszűnő munkahelyek helyett keletkezik-e annyi új – például a szolgáltatások vagy a kutatás és fejlesztés terén –, hogy ne ugorjon meg jelentősen a munkanélküliség.

Míg a Massachusettsi Műegyetem (MIT) és az EZ tanácsadó cég szerint akár pozitív is lehet a szaldó, a pesszimisták azt hangsúlyozzák, az államoknak még az előtt lépniük kellene, hogy emberek milliói találják magukat a gyárkapun kívül. Az egyik javaslat szerint meg kellene adóztatni a robotok felhasználását, és a befolyó milliárdokból feltétel nélküli alapjövedelmet lehetne fizetni az embereknek. A digitalizációban és a robotizációban a legtovább jutott államokban – például Németországban vagy az Egyesült Királyságban – azon gondolkodnak, hogy a munkavállalási formák rugalmasságának növelésével, illetve az élethosszig való tanulás megkönnyítésével teszik lehetővé a megfelelő foglalkoztatási szint megtartását.

NÉMETH ANDRÁS

[email protected]