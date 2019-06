Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjának szombati játéknapján.","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar...","id":"20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3dab84-30d7-473c-b566-4fc4b27602e8","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","timestamp":"2019. június. 08. 17:50","title":"A horvát fociválogatott Wales ellen javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet megpróbálta megörökíteni.","shortLead":"Észtországban történt a baleset, amelynek során egy autós 260 km/h-s tempóval száguldott közúton, miközben az egészet...","id":"20190607_autos_video_lexus_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82376740-b3d2-455b-acf3-cfd2ab81cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31843720-8378-4fb3-8d0c-7de30c88fff2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_autos_video_lexus_baleset","timestamp":"2019. június. 07. 10:48","title":"260 km/h-s tempónál filmezte magát a Lexusban, amikor beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6337e05-7381-4b00-af92-a0d3c4577e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új termékek forgalmazásába kezd az IKEA, amiket kifejezetten a játékosok igényeit szem előtt tartva fejlesztettek, de bárkinek jól jöhetnek, aki sokat ül a számítógépe előtt.","shortLead":"Olyan új termékek forgalmazásába kezd az IKEA, amiket kifejezetten a játékosok igényeit szem előtt tartva...","id":"20190607_ikea_gamer_holmik_unyq_uppkoppla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6337e05-7381-4b00-af92-a0d3c4577e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a22803e-0a2f-4589-8f7b-fa832607f82d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ikea_gamer_holmik_unyq_uppkoppla","timestamp":"2019. június. 07. 11:03","title":"Az IKEA új termékeit azoknak szánják, akik sokat ülnek a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"A 2019-es Pride megnyitóján többek közöt beszédet mondott Mr. Gay Hungary és a Mr. Gay World verseny közönségdíjasa és harmadik helyezette, Pusztai Olivér is. Arról beszélt, a Pride már nem csak egy melegfelvonulás.","shortLead":"A 2019-es Pride megnyitóján többek közöt beszédet mondott Mr. Gay Hungary és a Mr. Gay World verseny közönségdíjasa és...","id":"20190607_Pusztai_Oliver_A_politikusok_par_szavazatert_barmikor_kaphatoak_egy_kis_gyuloletkeltesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69a639f-1663-4e68-a63e-73d58a97bff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad68629-a5a5-49c6-b080-e3043db16d86","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Pusztai_Oliver_A_politikusok_par_szavazatert_barmikor_kaphatoak_egy_kis_gyuloletkeltesre","timestamp":"2019. június. 07. 19:50","title":"Pusztai Olivér: A politikusok pár szavazatért bármikor kaphatóak egy kis gyűlöletkeltésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A propagandaminiszter üzletileg is egyre sikeresebb felesége a sikeres magyar nők sablonja is lehetne.\r

\r

","shortLead":"A propagandaminiszter üzletileg is egyre sikeresebb felesége a sikeres magyar nők sablonja is lehetne.\r

\r

","id":"20190607_Rogan_Cecilia_onmagat_vagdossa_olloval_DrMarias_alkotasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d261f7a-dac3-403b-87bb-91deb51de5ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Rogan_Cecilia_onmagat_vagdossa_olloval_DrMarias_alkotasan","timestamp":"2019. június. 07. 21:24","title":"Rogán Cecília önmagát vagdossa ollóval DrMáriás alkotásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van. Arról egyelőre még nincsen információ, hogy mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van...","id":"20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec0687-082b-4d42-b0a4-62ab652a8b9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","timestamp":"2019. június. 07. 12:03","title":"Olyan kütyü készül, amelyik felismerheti, ha ön szomorú, vidám vagy éppen haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója után fontos megállapodás született a Huawei és az orosz TMS telekommunikációs cég között.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója után fontos megállapodás született a Huawei és...","id":"20190607_huawei_oroszorszag_5g_halozat_vlagyimir_putyin_hszi_csin_ping","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc403a7-f6ee-406d-bf39-8b659602be0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_huawei_oroszorszag_5g_halozat_vlagyimir_putyin_hszi_csin_ping","timestamp":"2019. június. 07. 10:33","title":"Visszaüt az amerikai bojkott? Oroszországban épít 5G-hálózatot Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","shortLead":"Négy megtermett siklót talált egy sofőr az autójában Budapesten - számolt be a ritka esetről az RTL Klub híradója.\r

","id":"20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b9d17c-fc70-41ba-b99a-1a7824b62153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff1f518-af64-4102-8061-f41c9b13a26e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_Negy_kigyo_volt_a_kocsijukban","timestamp":"2019. június. 08. 19:35","title":"Négy kígyót talált a kocsijában egy budapesti sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]