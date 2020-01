Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is választhatnak a vezeték nélküli fülhallgatót az Apple-től rendelő felhasználó. Persze csak óvatosan ezzel, nem mindegy ugyanis, mit árul el róla a töltőkapszulára tett kis jel.","shortLead":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is...","id":"20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa407-3cbf-493d-80f9-cf9a0cb27292","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","timestamp":"2020. január. 06. 14:03","title":"31 emoji ingyenes gravírozása közül választhat az, aki az Apple-től veszi az AirPods fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","shortLead":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","id":"20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef7df2a-4230-4381-bbed-1cbadf9dd248","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","timestamp":"2020. január. 06. 21:20","title":"Elítélték Nagy-Britannia történetének legelvetemültebb szexuális ragadozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fiatal német turisták közé vágódott egy autó Dél-Tirolban, a sofőr alkoholt fogyasztott.","shortLead":"Fiatal német turisták közé vágódott egy autó Dél-Tirolban, a sofőr alkoholt fogyasztott.","id":"20200105_Nemet_turistak_koze_csapodott_hatot_halalra_gazolt_egy_autos_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa878e-23ec-4372-b35d-e343cfa77783","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Nemet_turistak_koze_csapodott_hatot_halalra_gazolt_egy_autos_Olaszorszagban","timestamp":"2020. január. 05. 08:43","title":"Német turisták közé csapódott, hatot halálra gázolt egy autós Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","shortLead":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","id":"20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414fd356-6d3e-4e1e-8c75-42a35dedc509","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","timestamp":"2020. január. 05. 18:06","title":"Két orosz magát Greta Thunbergnek és apjának kiadva húzott csőbe egy kaliforniai képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a2e85-2544-43d7-84fa-264605849edb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország és Vietnam idén ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulóját.","shortLead":"Magyarország és Vietnam idén ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulóját.","id":"20200106_Vietnamba_latogatott_az_allamtitkar_korhazat_epit_ott_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27a2e85-2544-43d7-84fa-264605849edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42cc37-35dc-4f40-828a-f7684185ce37","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vietnamba_latogatott_az_allamtitkar_korhazat_epit_ott_Magyarorszag","timestamp":"2020. január. 06. 15:54","title":"Vietnamba látogatott az államtitkár, kórházat épít ott Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07a8321-5584-40b5-8ef2-2a7d0191b557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint a most használt lítium-ioné.","shortLead":"Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint...","id":"20200106_litium_ken_akkumulator_litium_ion_aksi_toltes_uzemido_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07a8321-5584-40b5-8ef2-2a7d0191b557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0df48c-37f4-47ad-94fc-1d84cffa6d3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_litium_ken_akkumulator_litium_ion_aksi_toltes_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 06. 15:17","title":"Elkészült az új akkumulátorfajta, amellyel 5 napig bírja a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697c120-cc04-4bb2-ae02-1a53af9939a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az LG egyedi módon adott választ a hajlékony kijelzős telefonos trendre. A V50 sokkal olcsóbb a riválisainál, de vajon tényleg jó vételnek számít?","shortLead":"Az LG egyedi módon adott választ a hajlékony kijelzős telefonos trendre. A V50 sokkal olcsóbb a riválisainál, de vajon...","id":"20200105_lg_v50_thinq_5g_dual_screen_teszt_velemeny_ketkepernyos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f697c120-cc04-4bb2-ae02-1a53af9939a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100a1e34-4c97-47da-b072-fa30d73b9809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_lg_v50_thinq_5g_dual_screen_teszt_velemeny_ketkepernyos_telefon","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Két kijelző és 5G is van az LG csúcsmobiljában – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]