[{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból - jelentette ki vasárnap Mary Lou McDonald, a nacionalista tömörülés vezetője.","shortLead":"A Sinn Féin párt kész belépni az új kormányba és nem lenne demokratikus, ha kizárnák a kormányalakítási tárgyalásokból...","id":"20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886a00d-f0de-45fc-ad70-34be06d3879f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Patthelyzet_az_irorszagi_valasztason_a_Sinn_Fein_nelkul_aligha_lesz_kormany","timestamp":"2020. február. 09. 18:19","title":"Patthelyzet az írországi választáson, a Sinn Féin nélkül aligha lesz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","shortLead":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","id":"20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eacb66-a9f0-4456-860e-c5909937c055","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 09. 13:40","title":"Eltűnt Vuhanból az újságíró, aki valósághűen tudósított a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","shortLead":"Az ügyészség visszavonta a vádakat az ügyben, így Tóásó Elődöt és a társait is felmentették. ","id":"20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11223788-1eed-442f-89bd-560a63a8d774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19df9811-6bf9-44c4-9a47-37ea949b46ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Lezartak_Toaso_Elod_ugyet_Boliviaban","timestamp":"2020. február. 10. 17:10","title":"Lezárták Tóásó Előd ügyét Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799","c_author":"HVG","category":"elet","description":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","shortLead":"3200 méter hosszú kolbásszal döntöttek csúcsot a győrvári Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen.\r

\r

","id":"20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bffb11b2-ea4b-4ed9-bcbc-42fae2b41799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3aa46-f8b0-4f45-a99b-98df6c87a629","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Megvan_Magyarorszag_leghosszabb_kolbasza","timestamp":"2020. február. 10. 17:05","title":"Megvan Magyarország leghosszabb kolbásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint 300 ezer tételnyi kifogásolt tartalom, vagyis gyermekekről készült pornográf fotó volt.","shortLead":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint...","id":"20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1c71b-6dc5-4e00-9bec-f00e78fc39fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","timestamp":"2020. február. 10. 15:32","title":"Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992add3b-0bd3-4a8c-b13a-c548204413b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni az ítéletidőt.","shortLead":"A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni...","id":"20200210_Jon_a_Ciara_Sopronban_mar_106_kilometer_per_oras_szellokent_mertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=992add3b-0bd3-4a8c-b13a-c548204413b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5089cc78-de52-4251-bae4-6f6f97fb1b45","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Jon_a_Ciara_Sopronban_mar_106_kilometer_per_oras_szellokent_mertek","timestamp":"2020. február. 10. 10:19","title":"106 km/órás széllel érkezett meg a Ciara ciklon – jobb, ha ön is felkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]