A Ticwris Maxot mindennek lehet nevezni, csak épp letisztult eszköznek nem. A feltörekvő kínai gyártó új okosórájának képernyője egy kisebb telefonéval vetekszik. A feltörekvő kínai gyártó új okosórájának képernyője egy kisebb telefonéval vetekszik. Telefon csuklóra szíjazva: furcsa, de elég erős okosóra jött Kínából A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló állásfoglalásával. Kifogásolja az avíttas szemléletet, a kortárs írók és a női alkotók hiányát. Szépírók Társasága: A NAT alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére Értesülésünket a bíróság megerősítette, de azt nem árulják el, mégis milyen váratlanul keletkező, új körülmény miatt lépnek vissza sorra a kollégáik. Czeglédy Csaba szándékos megtévesztésről beszél, szerinte emiatt tovább fog csúszni az amúgy is elhúzódott büntetőügy. Közvetlenül azelőtt, hogy a Szegedi Törvényszék összes büntetőbírója elfogultságra hivatkozva passzolta a Czeglédy-pert, már patthelyzet volt: újabb bíró kiugrása után kapitulált az egész bíróság. Amiről hallgattak a Czeglédy-perben: újabb bíró kiugrása után kapitulált az egész bíróság Az idén januártól működésbe lendült Nemzeti Filmintézet filmgyártási támogatást ítélt meg egy Hosszú Katinkáról szóló dokumentumfilmnek, egy Trianonnal foglalkozó produkciónak, és készül a Nyócker! alkotójának új családi animációs filmje is. Film készül Hosszú Katinkáról