[{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","shortLead":"Közleményük szerint nincs is utasítási jogkörük sem titoktartásra, sem más eljárásra.","id":"20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545cf0a-52f5-4167-9669-8e6357f1d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_oktatasi_hivatal_szakszolgalat_iskolaerettseg","timestamp":"2020. február. 18. 17:47","title":"Oktatási Hivatal: Külön kértük a szakszolgálatokat, hogy tájékoztassák a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták. A piramis alján a művészek kétharmadára fejenként havi ötezer forint se jut, míg a legjobban kereső egy százalék több mint havi bruttó 500 ezret tett zsebre.","shortLead":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták...","id":"20200218_zenesz_artisjus_jogdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079a13d-143a-4536-ae66-54a49dec40c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_zenesz_artisjus_jogdij","timestamp":"2020. február. 18. 15:47","title":"A magyar zeneművészek kétharmadának havi ötezer forint jogdíj se jut az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136d3073-fb95-4e1b-89ef-91b3a6b88aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az erdőt használja hangstúdiónak legújabb zenei anyagában a Dés András ütőhangszeres vezette András Dés Rangers. ","shortLead":"Az erdőt használja hangstúdiónak legújabb zenei anyagában a Dés András ütőhangszeres vezette András Dés Rangers. ","id":"202008_lemezbemutato__erdokerulok_andras_des_rangers_einschliesslich","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136d3073-fb95-4e1b-89ef-91b3a6b88aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d768487-4d83-4635-8c99-21501fcbea52","keywords":null,"link":"/360/202008_lemezbemutato__erdokerulok_andras_des_rangers_einschliesslich","timestamp":"2020. február. 19. 00:00","title":"Sajátos erdőkerülők: jazzt játszanak a terémszet hangszerein ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","shortLead":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","id":"20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af451452-ad42-4cde-8adc-d87f97cbf82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Vészjóslóan fekete a legújabb, 1600 lóerős Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb az étvágya. 400 kilométeren át próbálgattuk a lágyhibrid új Vitarát.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb...","id":"20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09caa630-96c4-4f7a-8fba-3ad9e303bd14","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","timestamp":"2020. február. 19. 16:20","title":"Mennyit fogyaszt az új hibrid Suzuki Vitara? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","shortLead":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","id":"20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd28a2b-bc6f-436c-9465-fc8a1ed5ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","timestamp":"2020. február. 19. 08:35","title":"Havas eső is érkezhet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz Bernadett szerint majdnem halálra verte őt.","shortLead":"A megvert bujáki nő a Facebookon reagált a Bors cikkére, mely néhány órája megszólaltatta a volt katonát, aki Orosz...","id":"20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac17951-e071-402e-8f80-5d0b8f93eff5","keywords":null,"link":"/elet/20200220_orosz_bernadett_alezredes_tamadas_veres_bujaki_no","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Orosz Bernadett szerint támadója nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a személyre szabott jogalkotás.","shortLead":"Folytatódik a személyre szabott jogalkotás.","id":"20200219_Beadtak_a_Lex_Dezsit_atirjak_a_torvenyt_hogy_a_gyori_polgarmester_orvoskent_is_dolgozhasson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2233d74f-44f4-4fcc-9090-c70e318706fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Beadtak_a_Lex_Dezsit_atirjak_a_torvenyt_hogy_a_gyori_polgarmester_orvoskent_is_dolgozhasson","timestamp":"2020. február. 19. 10:26","title":"Beadták a Lex Dézsit: átírják a törvényt, hogy a győri polgármester orvosként is dolgozhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]