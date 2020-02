Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, egy járványról beszélünk, ami folyamatosan változik. Aki lázas, ne menjen orvosi váróba, hívja fel a háziorvost, aki majd kimegy a pácienshez.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos azt mondta, egy járványról beszélünk, ami folyamatosan változik. Aki lázas, ne...","id":"20200226_koronavirus_fertozes_jarvany_tisztifoorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d839d8d8-bf51-4fb1-8293-226a495a2191","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_fertozes_jarvany_tisztifoorvos","timestamp":"2020. február. 26. 16:22","title":"Koronavírus: gyanús az, aki 38 fokos lázzal küzd, és fertőzött területen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","shortLead":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","id":"20200226_mav_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce26138-9a0a-41cc-bd87-595c2a41dc09","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mav_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:56","title":"A MÁV büszkén jelenti, felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb3563d-29a5-4986-ac96-865640e3427e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 120 ezer éves orrszarvú maradványaira bukkantak a Koper–Divaca-vasútvonal második vágányának építése során, ezért az érintett szakaszon egyelőre leállnak a munkálatok – közölte az építési munkálatokért felelős 2TDK cég.","shortLead":"Egy 120 ezer éves orrszarvú maradványaira bukkantak a Koper–Divaca-vasútvonal második vágányának építése során, ezért...","id":"20200227_120_ezer_eves_orrszarvu_szlovenia_crni_kal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fb3563d-29a5-4986-ac96-865640e3427e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5329318b-4e28-4d05-8606-6b7fdcf9124e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_120_ezer_eves_orrszarvu_szlovenia_crni_kal","timestamp":"2020. február. 27. 07:33","title":"Egy vágányt akartak lerakni, 120 000 éves orrszarvú maradványaira bukkantak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi nagysága, kalandos élete miatt is érdekes személyiség. Igazi reneszánsz ember, akinek tetteiről legendák szólnak. Miért mondják, hogy nem csak orvoskutatóként, hanem magánemberként is karizmatikus személyiség volt?\r

