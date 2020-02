Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e540d08f-2d28-4d0c-96ed-17390673075b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárásra volt szükség. Az NMHH döntött arról is, hogy ideiglenesen tovább szólhat a székesfehérvári Vörösmarty Rádió.","shortLead":"Új eljárásra volt szükség. Az NMHH döntött arról is, hogy ideiglenesen tovább szólhat a székesfehérvári Vörösmarty...","id":"20200226_A_kilenc_evvel_ezelotti_Valo_Vilagert_kapott_birsagot_az_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e540d08f-2d28-4d0c-96ed-17390673075b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3cdf00-846e-4833-ae31-37ad8775cc38","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_A_kilenc_evvel_ezelotti_Valo_Vilagert_kapott_birsagot_az_RTL_Klub","timestamp":"2020. február. 26. 15:17","title":"A kilenc évvel ezelőtti Való Világért kapott bírságot az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi Palermóban dolgozott, jelenleg a fiumei kórházban van karanténban.","shortLead":"A férfi Palermóban dolgozott, jelenleg a fiumei kórházban van karanténban.","id":"20200226_Mar_harom_fertozott_van_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a9240-9032-47f1-9bdc-be4785f3d880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb1cbc5-b7e1-4aee-a3a5-a55354dd4fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Mar_harom_fertozott_van_Horvatorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 19:17","title":"Már három fertőzött van Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos pártpreferenciákat és az értékválasztásokat kutató adatokból. A legnépszerűbb ellenzéki politikus Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Fekete-Győr András. A hvg.hu a Republikon Intézet kutatását ismerteti.","shortLead":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos...","id":"20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a22ff7-ca9c-45a3-b292-044d67d47a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","timestamp":"2020. február. 28. 06:30","title":"Orbáni értékeket vallanak magukénak a szavazók, de a Fidesznek nincs tartaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól kért iránymutatást, ahonnan az újbudai alpolgármester szerint csütörtökre ígértek hivatalos választ.","shortLead":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól...","id":"20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96578808-5adc-4008-bad5-bbcf5b3b1581","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","timestamp":"2020. február. 26. 18:15","title":"Az újbudai Nyéki Imre Uszodát is bezárhatják a koronavírus-para miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a28682-ff0d-4ca4-801a-5e372e2b492a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcadik generációs Golf erőhiányban nem szenvedő plugin hibrid változatával 60 kilométer lehet megtenni elektromosan.","shortLead":"A nyolcadik generációs Golf erőhiányban nem szenvedő plugin hibrid változatával 60 kilométer lehet megtenni...","id":"20200228_itt_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ami_olyan_eros_mint_a_gti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4a28682-ff0d-4ca4-801a-5e372e2b492a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939a910f-d638-44ea-98ff-dedab69300c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_itt_a_zold_rendszamos_uj_vw_golf_gte_ami_olyan_eros_mint_a_gti","timestamp":"2020. február. 28. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos új VW Golf GTE, ami olyan erős, mint a GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","id":"20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b42ba-8e9e-4bed-a2d9-cc61f5a740be","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 21:28","title":"Veszélyben a Budapesten rajtoló Giro d'Italia is a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","shortLead":"Július közepétől már nem függeszthetik fel vagy törölhetik indoklás nélkül a kereskedőket az online platformok. ","id":"20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ad3bb1-92bc-4e41-8598-59a69f83f509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d94b2-6380-4a66-a15e-bcbc00833d00","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tobb_jogot_biztosit_az_uj_EUs_jogszabaly_az_online_kereskedoknek","timestamp":"2020. február. 28. 11:05","title":"Több jogot biztosít az új EU-s jogszabály az online kereskedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrött és Tatabányán lesznek a mérkőzések.","shortLead":"A tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrött és Tatabányán lesznek a mérkőzések.","id":"20200228_Magyarorszag_rendezi_a_2027es_kezilabda_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc978b7-8a59-401a-bb50-a60a7bf24f3c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Magyarorszag_rendezi_a_2027es_kezilabda_vilagbajnoksagot","timestamp":"2020. február. 28. 10:46","title":"Magyarország rendezi a 2027-es kézilabda-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]