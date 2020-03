Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy hárommillió forintos kárt okozott.

","shortLead":"A három lett nemzetiségű tolvaj hónapokig dézsmálta az egyik repülőtéri üzlet árukészletét, és ezzel mintegy...","id":"20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6807e87e-1d49-4999-9743-65e1615827b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b363e1b4-42a3-413c-bd75-2c3c0ab1caa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_Ujabb_repteri_szarkakat_fogtak__most_eppen_a_vasarlok_kozul","timestamp":"2020. március. 07. 14:16","title":"Újabb reptéri szarkákat fogtak - most éppen a vásárlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen fertőződtek meg Iránban a koronavírussal az ország egészségügyi minisztériumának pénteki bejelentése szerint. A halottak száma 17-tel, 124-re emelkedett.","shortLead":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen fertőződtek meg Iránban a koronavírussal az ország egészségügyi minisztériumának...","id":"20200306_koronavirus_fertozes_jarvany_iran_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df53c38f-2f78-4e3c-8ecb-f6be6d292ba3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_jarvany_iran_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 14:48","title":"Újabb iráni kormánytag halálát okozta a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzat tájékoztató honlapján hétre ugrott a számláló.\r

","shortLead":"A kormányzat tájékoztató honlapján hétre ugrott a számláló.\r

","id":"20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c44b0e-3e6b-4c93-8d54-8ae254c9a3db","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_koronavirus_fertozes_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 08. 08:21","title":"Két újabb koronavírus-fertőzést igazoltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag WC-papír miatt.","shortLead":"Ki kellett hívni a rendőrséget egy sydney-i szupermarketbe, mert három nő összeverekedett az utolsó néhány csomag...","id":"20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33148d4-1c1c-4a89-926e-6e6b8d202e41","keywords":null,"link":"/elet/20200307_A_rendorseget_hivtak_az_ausztraliai_WCpapirbunyo_miatt","timestamp":"2020. március. 07. 10:01","title":"A rendőrséget hívták az ausztráliai vécépapírbunyó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","shortLead":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc5367d-32fe-420e-a010-0342778eef1d","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. március. 07. 21:27","title":"Vidéken is elkezdték lemondani a március 15-i ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja komolyan venni a bokszolást, iskolába jár és dolgozik is. Emellett barátnőjével sem konfliktusoktól mentes a kapcsolata. Gettó Balboa, második rész. ","shortLead":"Zolika új edzőhöz kerül, de még nincs megfelelő fizikai állapotban. Miközben mentora, Misi bácsi tanácsára próbálja...","id":"20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3855160-5972-4d0e-9f33-08b09f2d8b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277d78ea-83d0-4ff2-a716-6d043c19f571","keywords":null,"link":"/360/20200307_Doku360_Getto_Balboa_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 07. 19:00","title":"Doku360: \"Ne engedd meg azt a luxust, hogy középszerű bokszolónak mondjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","shortLead":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","id":"20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821910a5-00a2-4b4f-b662-de8f33ffca70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","timestamp":"2020. március. 06. 14:57","title":"A Fővárosi Önkormányzat és a BKK is elmondja, mennyivel keresnek náluk kevesebbet a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]