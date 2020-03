Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f607a63-0483-45f0-89ca-af911509b332","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elektromos főzőlapot nem lehet működtetni róla, de arra bőven elegendő, hogy feltöltse az utazók összes mobileszközét anélkül, hogy közben lemerítené a kocsi akkumulátorát. Ezzel a beharangozóval készíti elő a piacot augusztusra ígért tetőboksza számára az autós kiegészítőket gyártó amerikai Yakima. ","shortLead":"Elektromos főzőlapot nem lehet működtetni róla, de arra bőven elegendő, hogy feltöltse az utazók összes mobileszközét...","id":"202010_napelem_azauton_tetofedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f607a63-0483-45f0-89ca-af911509b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8f754-aefe-4de9-8513-769c769caea4","keywords":null,"link":"/360/202010_napelem_azauton_tetofedok","timestamp":"2020. március. 09. 10:00","title":"Praktikus vétel lehet az autóra szerelhető napelemes tetőbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871","c_author":"HVG","category":"360","description":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük meg.\r

\r

","shortLead":"A székesfehérvári múzeumban a város szülötte, a 80 éves Ujházi Péter groteszk, szürreális magánmitológiáját ismerhetjük...","id":"202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15a7ab8-9a58-4900-94e4-adab3da90871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ee903-872f-4ab6-8afa-d364543a1112","keywords":null,"link":"/360/202010_kiallitas__mikrokozmosz_ujhazi_peter_akulonutazas_terei","timestamp":"2020. március. 09. 14:00","title":"Székesfehérvártól Lisszabonig, Nadaptól Rómáig utazhat a Csók István Képtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200308_new_york_1911_video_4k_koronavirus_mutacio_elte_kutya_mri_uj_messenger_xiaomi_black_shark_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf40d77c-e1e4-440b-af54-9774cb90ccb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b6f6f-3ee5-4113-933a-c6652931a06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_new_york_1911_video_4k_koronavirus_mutacio_elte_kutya_mri_uj_messenger_xiaomi_black_shark_3","timestamp":"2020. március. 08. 12:03","title":"Ez történt: úgy rendbe rakta a mesterséges intelligencia a 109 éves videót, hogy öröm nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. Fejlett hadseregek már most is digitális eljárásokat alkalmaznak, például az arc vagy a járás azonosítását. Bizonytalanság akkor adódik, ha az illető álcázza magát, netán sántikál. Az új megoldás a szívlenyomat.","shortLead":"A mesterlövésznek jó tudnia, hogy tényleg a kiszemelt ellenség került-e a célkeresztbe. Fejlett hadseregek már most is...","id":"202010_azonositas_szivdobbanassal_erzik_acelzast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b0d378-06bc-4511-80f8-62e70c3a145e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6998b9-9fb9-448d-b0a2-98d6e711ad38","keywords":null,"link":"/360/202010_azonositas_szivdobbanassal_erzik_acelzast","timestamp":"2020. március. 08. 09:00","title":"A titkosszolgálatok ezentúl nemcsak ujjlenyomatot, hanem szívverésmintát is vehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Nemzedékeket tesznek elfogadóbbá a hátrányukból erényt kovácsoló mesefigurái. Írt gyerekoperát, és jegyez tucatnyi, felnőtteknek szóló – olykor erotikus – verseskötetet is a 83 éves korában elhunyt alkotó.","shortLead":"Nemzedékeket tesznek elfogadóbbá a hátrányukból erényt kovácsoló mesefigurái. Írt gyerekoperát, és jegyez tucatnyi...","id":"202010__csukas_istvan__szerelmes_meselo__oroklet__csodagyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68e76d3-7d8d-4aa2-89af-cdaa246cefa2","keywords":null,"link":"/360/202010__csukas_istvan__szerelmes_meselo__oroklet__csodagyerekek","timestamp":"2020. március. 08. 12:00","title":"Csukás István: Bagamérit még a szülőfalumból, Kisújszállásról hoztam magammal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak munkába járni, hogyan lehet folytatni a gyártást, kereskedelmet ilyen körülmények között. És ami a legfontosabb, vajon sikerül-e megfékezni a vírus rohamos terjedését - írta a Padovában élő Fercsik Marianna, tolmács. ","shortLead":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak...","id":"20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120824e9-a3f2-4cf5-ab8f-6b9adf0bb60e","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","timestamp":"2020. március. 08. 22:50","title":"Személyes beszámoló: Vesztegzár alatt Padova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","shortLead":"Franck Riesternek már vannak tünetei, de jól van. A nemzetgyűlésben fertőződhetett meg.","id":"20200310_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1e314e-fdf4-42a7-87c7-f74e27b7d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d580f0b-784a-43fe-901e-b770d8f951b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 05:05","title":"Egy 46 éves francia miniszter is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]