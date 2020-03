Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08997583-aa3f-4df3-9b45-8c23b32904c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DR Automobiles olasz márka három szabadidő-autót kíván piacra dobni hamarosan, amely közül itt az első, a DR 5.0.","shortLead":"A DR Automobiles olasz márka három szabadidő-autót kíván piacra dobni hamarosan, amely közül itt az első, a DR 5.0.","id":"20200311_Pont_most_mutatkozik_be_egy_uj_olasz_automarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08997583-aa3f-4df3-9b45-8c23b32904c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7b0996-b9b7-45bb-a46e-90522d819b83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Pont_most_mutatkozik_be_egy_uj_olasz_automarka","timestamp":"2020. március. 11. 11:13","title":"Pont most mutatkozik be egy lényegében új olasz autómárka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több aláírást is megadjunk a rendszerben, és levelenként válasszuk ki, melyiket akarjuk használni.","shortLead":"A Gmail fejlesztői hosszú évek után végre megoldották a levelező legalapvetőbb problémáját: lehetővé tették, hogy több...","id":"20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501de30d-efc0-418c-b6d1-bc6020b4ccfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_gmail_alairas_tobb_alairas_kezelese_email","timestamp":"2020. március. 11. 16:03","title":"Használ aláírást a Gmailben? Akkor örülni fog a Google újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak a szél okozhat némi problémát az ország egyes területein.","shortLead":"Csak a szél okozhat némi problémát az ország egyes területein.","id":"20200311_Legalabb_az_idojaras_kellemes_lesz_csutortokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf4da92-adef-49e8-8163-bcd47bf3da51","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Legalabb_az_idojaras_kellemes_lesz_csutortokon","timestamp":"2020. március. 11. 19:43","title":"Legalább az időjárás kellemes lesz csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095d6e-6e8b-4558-af4c-3e9d3293bcee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó nemcsak azokra a piacokra fókuszál, melyeket éppen fojtogat a CO2-kvóta.","shortLead":"A japán gyártó nemcsak azokra a piacokra fókuszál, melyeket éppen fojtogat a CO2-kvóta.","id":"20200312_europaban_hibridezik_a_toyota_de_az_usaban_57_literes_v8assal_nyomul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37095d6e-6e8b-4558-af4c-3e9d3293bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74142e-554c-4b01-92a2-b87043f5571a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_europaban_hibridezik_a_toyota_de_az_usaban_57_literes_v8assal_nyomul","timestamp":"2020. március. 12. 07:59","title":"Európában hibridezik a Toyota, de az USA-ban 5,7 literes V8-assal nyomul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b92035-be20-4f0e-a022-dc2c33299597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi más is lehetne 2019 legnagyobb slágere, mint a Bad Guy.","shortLead":"Mi más is lehetne 2019 legnagyobb slágere, mint a Bad Guy.","id":"20200311_billie_eilish_bad_guy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b92035-be20-4f0e-a022-dc2c33299597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c282811b-74c0-4094-8fcb-480c90eb0245","keywords":null,"link":"/elet/20200311_billie_eilish_bad_guy","timestamp":"2020. március. 11. 15:37","title":"Billie Eilish mindent letarolt a Bad Guyjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének, pedig van egy afféle beavatási jellegük is. A fantasy filmek felkészítik a fiatal nézőiket a felnőtté válásra, a társadalmi beilleszkedésre. A hvg.hu filmes műfajokat bemutató sorozatának 6. részében Kránicz Bence filmesztéta és Lichter Péter filmrendező segítségével a fantasztikus filmek univerzumába hoppanálunk. ","shortLead":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének...","id":"20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a0254-a771-47b7-8858-da5d1a28a332","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 12. 19:45","title":"Receptre kellene felírni a Harry Pottert és a Csillagok háborúját pubertáskorban - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán.","shortLead":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad101c6-72d4-4848-afd3-5d41c7a17707","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. március. 11. 09:30","title":"Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]