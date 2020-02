Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott Benkő Nóra pedig a Városmajori Szabadtéri Színházat. Kérdés, ezzel megoldott-e egy 8,5 milliárdos kérdést. ","shortLead":"Azt javasolja a főpolgármester, hogy Bán Teodóra vezesse a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot, az általuk támogatott...","id":"20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4f792-ed59-48ee-84e1-a9019a65c65e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_karacsony_gergely_ban_teodora_budapesti_szinhazak","timestamp":"2020. február. 26. 15:28","title":"Olyan ötlettel válaszolt Karácsony a kormány zsarolására, amivel Bán Teodóra is vezető lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","shortLead":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","id":"20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202d706-b9be-4050-aa46-d62ee8b03688","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","timestamp":"2020. február. 26. 06:45","title":"Feldarabolt állati tetemeket találtak a Tolna megyei Gyönknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2","c_author":"Derdák Tibor","category":"itthon","description":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi szolgáltatásokból, a valódi információkból, s így a mindenkori hatalom játékszere. Vélemény.","shortLead":"Nem lehet demokráciának nevezni egy olyan berendezkedést, ahol a lakosság jelentős része ki van zárva a valódi...","id":"20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8371f5fd-8780-4b32-8aa2-df154041b3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6694325-46e5-44ad-ae32-35682bf5757e","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Derdak_Tibor_Felvonuloknak_csillagos_otos","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Derdák Tibor: Felvonulóknak csillagos ötös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió forint) összdíjazású dohai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea kikapott az első fordulóban a 2,9 millió dollár (900 millió...","id":"20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e10dc088-ee13-48c7-b2eb-88b43fe74e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68b2b1-47ef-4255-9bea-1798b6723751","keywords":null,"link":"/sport/20200224_babos_timea_tenisz_doha_kieses","timestamp":"2020. február. 24. 19:24","title":"Másodszor is kikapott Babos Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheniek három góllal nyertek a Chelsea otthonában, a Barcelona Nápolyban ikszelt.","shortLead":"A müncheniek három góllal nyertek a Chelsea otthonában, a Barcelona Nápolyban ikszelt.","id":"20200226_Bajnokok_Ligaja_a_Bayern_Munchen_fel_labbal_a_negyeddontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ae8ada-bda8-4e12-bee5-09ad00f01071","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Bajnokok_Ligaja_a_Bayern_Munchen_fel_labbal_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. február. 26. 05:26","title":"Bajnokok Ligája: a Bayern München fél lábbal a negyeddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc55bca-e2e8-4f32-8587-582e3761c8af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a Samsung a(z újabb) csúcsmobilokba szánt 16 GB-os memórialapkák gyártását, de az év második felében egy újabb DRAM-ot is a gyártósorra küldenének.","shortLead":"Megkezdte a Samsung a(z újabb) csúcsmobilokba szánt 16 GB-os memórialapkák gyártását, de az év második felében...","id":"20200225_samsung_dram_lpddr5_memoria_16gb_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edc55bca-e2e8-4f32-8587-582e3761c8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a20300d-1ddc-4352-8167-38b6f3ab57dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_samsung_dram_lpddr5_memoria_16gb_ram","timestamp":"2020. február. 25. 16:03","title":"Beindítja a gyártást a Samsung, jöhetnek a 16 GB RAM-mal szerelt csúcsmobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 71 ember halt meg Kínában a járvány miatt.","shortLead":"Újabb 71 ember halt meg Kínában a járvány miatt.","id":"20200225_Nagyreszt_Vuhanra_korlatozodott_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8578fc-de04-4dff-bde4-c654e336b6fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Nagyreszt_Vuhanra_korlatozodott_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2020. február. 25. 05:58","title":"Nagyrészt Vuhanra korlátozódott a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f286c1-9ec6-4810-b860-4f93c62b07b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyékényesen nevelt hal egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halastónál készült fotón bukkant fel. ","shortLead":"A Gyékényesen nevelt hal egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei halastónál készült fotón bukkant fel. ","id":"20200225_ponty_nebih_horgaszat_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f286c1-9ec6-4810-b860-4f93c62b07b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00332c66-c1ab-4fc9-abd4-531aaecb69fe","keywords":null,"link":"/elet/20200225_ponty_nebih_horgaszat_nyomozas","timestamp":"2020. február. 25. 15:43","title":"Gigantikus ponty után nyomoz a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]