[{"available":true,"c_guid":"28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az önvezető repülőgépekhez, miután német kutatóknak sikerült kifejleszteniük az önálló landolást lehetővé tévő rendszert.","shortLead":"Egy lépéssel ismét közelebb kerültünk az önvezető repülőgépekhez, miután német kutatóknak sikerült kifejleszteniük...","id":"20190708_leszallas_muszeres_leszallo_rendszer_onvezeto_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a84d23-6c4d-4fcc-9d80-e2951ef468ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae4d36c-4d4a-4b5d-a7c5-dd809d2c91b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_leszallas_muszeres_leszallo_rendszer_onvezeto_repulogep","timestamp":"2019. július. 08. 10:03","title":"Videó: Így néz ki egy landolás, ha a pilóta leveszi a kezét a botkormányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648d9fcc-c1ee-496f-af98-e78ef433cbdb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brigetiói kaszárnyák maradványait már korábban megtalálták, most a tábor kapuját és falait is. ","shortLead":"A brigetiói kaszárnyák maradványait már korábban megtalálták, most a tábor kapuját és falait is. ","id":"20190709_Megtalaltak_az_egykori_legiotabor_kapujat_Komaromban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648d9fcc-c1ee-496f-af98-e78ef433cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b83520-3e8e-47bb-9e77-8125d8fda3dd","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Megtalaltak_az_egykori_legiotabor_kapujat_Komaromban","timestamp":"2019. július. 09. 14:39","title":"Megtalálták az egykori légiótábor kapuját Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Larry Sanger egy interjúban arról beszélt, szerinte a Facebook csupán fogaskerékként tekint a felhasználókra.","shortLead":"Larry Sanger egy interjúban arról beszélt, szerinte a Facebook csupán fogaskerékként tekint a felhasználókra.","id":"20190709_facebook_larry_sanger_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59edee50-7375-4bdf-89cf-dc7c4f2cdb81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_facebook_larry_sanger_kritika","timestamp":"2019. július. 09. 08:03","title":"Beolvasott Zuckerbergnek a Wikipédia társalapítója, szerinte a Facebook nem érti az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1409f4-d866-4074-b7f0-7ae4c7d61357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vasútállomáson fenyegetőzött, aztán vitte a sértett pénzét.","shortLead":"Egy vasútállomáson fenyegetőzött, aztán vitte a sértett pénzét.","id":"20190708_Felvette_a_kamera_az_erdi_rablot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1409f4-d866-4074-b7f0-7ae4c7d61357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508685ff-3a54-4b1d-8824-31a37e0313b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Felvette_a_kamera_az_erdi_rablot","timestamp":"2019. július. 08. 16:15","title":"Felvette a kamera az érdi rablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","shortLead":"A tisztán elektromos működésű autók egy új váltónak köszönhetően hamarosan sokkal jobbá válhatnak.","id":"20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0661e5c-3d12-4385-95a2-a4677ebc7aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a508452-8dc5-4ed7-ac2b-5c21304b3068","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_nagyobb_vegsebessegu_kisebb_fogyasztasu_villanyautok_jonnek","timestamp":"2019. július. 09. 06:41","title":"Váltóláz: nagyobb végsebességű, kisebb fogyasztású villanyautók jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","shortLead":"A megyei jegyzőt indítja a Fidesz a polgármesterségért Szombathelyen.","id":"20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905b45b3-4429-43ce-a4c0-2d5c363f819c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648d9575-666c-485f-ae61-bad2be0b35bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_A_nagyberuhazasokat_az_uj_szombathelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 07. 20:26","title":"Nem csak \"nagyberuházások\" kellenek az embereknek, mondja Fidesz egyik polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","shortLead":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","id":"20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d626513-8051-41cf-9871-a2728b27f89f","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","timestamp":"2019. július. 08. 11:55","title":"Métereken múlt az ütközés: tengerjáró hajó került bajba a velencei kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerélmény volt az előválasztás az ellenzéki szavazóknak, ami kitarthat őszig. A hvg.hu bemutatja a Republikon Intézet elemzését.","shortLead":"Sikerélmény volt az előválasztás az ellenzéki szavazóknak, ami kitarthat őszig. A hvg.hu bemutatja a Republikon Intézet...","id":"20190709_Republikon_Intezet_elemzes_Karacsony_Gergely_Tarlos_Istvan_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztasok_eselyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74dcbba-a0cb-4b1e-84e3-bddc83bf1081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55ab937-8bac-4ba7-aa1b-2ba8ee4ea94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Republikon_Intezet_elemzes_Karacsony_Gergely_Tarlos_Istvan_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztasok_eselyek","timestamp":"2019. július. 09. 11:00","title":"Republikon: Ez lehet Karácsony nagy esélye Tarlóssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]