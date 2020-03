A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy aki teheti, maradjon otthon. Arra az esetre, ha ez mégsem lehetséges, itt egy ügyintézői kisokos.

Már Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a COVID-19) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint százezren fertőződtek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Mit tegyek, ha lejárt a személyi igazolványom?

Az operatív törzs még március 15-én arra kérte az embereket, hogy csak időpontfoglalás után menjenek hivatalos ügyet intézni. Ha ez nem lehetséges, akkor is csak abban az esetben kerekedjenek fel, ha feltétlenül szükséges.

© Túry Gergely

Megszabták, egyszerre hányan lehetnek az ügyféltérben a kormányhivatalokban és a kormányablakokban. A többieknek, mint írták, egymástól kellő távolságra kell várakozniuk, amíg sorra nem kerülnek. Közölték azt is, hogy az elkészült okmányokat az eddigi gyakorlattal ellentétben nem kell személyesen átvenni, illetve még csak a postára sem kell menni, a járványra tekintettel ugyanis az iratokat beteszik a postaládákba.

Akinek március 12-e után járt le valamelyik okmánya, annak sem kell az okmányirodába mennie, az operatív törzs tájékoztatása szerint az iratok a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig még érvényesek. Kivéve külföldön, ott nem használhatók a lejárt okmányok, azokat meg kell hosszabbítani a kormányablakokban.

Azt kérik, lehetőleg mindenki online intézzen ügyeket, például a Magyarorszag.hu oldalon 750 ügykör elérhető. Akinek pedig nincs ügyfélkapuja, az küldje el kérelmét postán, tehát ezt sem kell személyesen intézni.

Az önkormányzat nyitva van?

Több önkormányzat vezetett be intézkedési tervet a járványra való tekintettel. Józsefvárosban például március 16-tól visszavonásig nincs ügyfélfogadás, ügyeket intézni e-mailen vagy elektronikus úton, cégkapu, e-papír segítségével lehet. Ha valakinek mégis személyesen kell iratokat átvennie, a polgármesteri hivatal földszintjén van erre lehetősége, „egyablakos” rendszerben. Határozatokat is cégkapun keresztül, illetve e-mailben vagy postai úton küldenek, és a kitöltési kérelmeket is így kérik. A már megítélt támogatásokat pedig a postás viszi majd.

A 18. kerületben is korlátozták a személyes ügyintézést: Szaniszló Sándor polgármester a Facebookon azt közölte, postai vagy elektronikus úton lehet bármit kezdeményezni az önkormányzatnál, illetve a hivatal előterébe kitett gyűjtőládába lehet a különféle, ügyintézéshez szükséges papírokat bedobni. Abban az esetben, ha a személyes találkozó elkerülhetetlen, előbb időpontot kell kérni az ügyintézőtől.

A zalaszentgróti önkormányzat ügyfélfogadási szünetet rendelt el, miután a térségben is regisztráltak koronavírusos megbetegedést – ezt Baracskai József polgármester közölte a Facebookon. Azt írta, a helyiek csak halaszthatatlan esetben keressék munkatársait, a kapcsolatot lehetőség szerint akkor is online vagy telefonon vegyék fel velük.

Érdemes tehát mindenkinek tájékozódnia saját önkormányzata internetes vagy Facebook-oldalán arról, hogyan kerülheti el a személyes ügyintézést.

Hogyan kapom meg a receptet, a beutalót, a táppénzes papírt?

A gyermekorvosi rendelőkbe kizárólag időpont-foglalás után tanácsos menni. Receptet, beutalót, táppénzes papírt időpont nélkül is adnak, ablakon keresztül. Az egyik gyermek háziorvos Facebook-oldalán arra figyelmeztet, a recepteket az elektronikus térbe is feltöltik, csak azért senki ne induljon el. Egy gyerekkel egyébként a rendelőbe egy kísérő mehet, várakozni nekik is a szabadban kell.

© Túry Gergely

A beutalónál azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy jelenleg rengeteg szűrővizsgálat állt le, és nem életmentő műtéteket halasztottak el.

Csekket még feladhatok?

A posták működését nem korlátozta egyelőre a kormány. Kollégánk egy kisebb fővárosi postán azt tapasztalta, hogy csak annyi embert engedtek be, ahány ablak működött, a többieknek az utcán kellett várakozniuk. A teljes személyzeten maszk volt és gumikesztyű.

© hvg.hu

Más arról számolt be, hogy kisfia személyi igazolványát múlt héten (tehát még a levélkézbesítésről szóló kormányzati döntést megelőzően) csináltatták meg, hétfőn hozták ki postán.

A postás elég dühös volt, amiért tértivevényesként kellett kivinnie, aláírást vagy bármit az átvételről nem is kért, csak odaadta, úgy, hogy egymással kezet nem fogtunk. De nem volt rajta sem kesztyű, sem más védőfelszerelés eközben.

Ehhez képest a Magyar Postától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kézbesítők, a postai ügyintézők és a csomagkézbesítők is kaptak maszkot. Elrendelték a kézfertőtlenítők használatát, illetve a fokozott takarítást. Hasonlóan a gyógyszertárakhoz hétfőtől a postán is egyszerre csak annyi ügyfél lehet az épületben, ahány kiszolgálópult működik, a többieket arra kérik, a bejárat előtt várjanak, egymástól 1 méterre.

Beszéltünk olyanokkal, akik csomagot adtak fel, illetve csekket fizettek be Budapesten, azt mondták, nagyon gördülékeny volt az ügyintézés, 5-10 percnél nem tartott tovább, maszk és kesztyű pedig minden postáson volt.

A postánál hangsúlyozták, hogy a küldemények kézbesítése, a postai kifizetések, például a nyugdíjak és a családtámogatások fizetése folyamatos.

Mi lesz az adóbevallásommal?

A járványhelyzetre tekintettel a NAV is igyekszik minimalizálni a koronavírussal kapcsolatos kockázatokat. Szerkesztőségünk megkeresésére azt írták, az Operatív Törzs ajánlásaival összhangban hétfőtől változik az ügyfélfogadási gyakorlat:

az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél lehet, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van,

az ügyfélszolgálatokon kétóránként mosószerrel takarítanak, naponta egyszer pedig fertőtlenítővel

rendszeresen szellőztetnek

a dolgozók ügyfélfogadás közben is tudnak kezet mosni.

Ezeken kívül a hivatal április 15-ig meghosszabbította azt a határidőt, ameddig akár SMS-ben is lehet kérni az szja-bevallási tervezet postázását.

A hivatal azt hangsúlyozta, hogy az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, ezért mindenkit arra kér, válassza az elektronikus vagy a telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást.

Bankba mehetek?

A Bankszövetség javaslata szerint a fiókok túlnyomó többsége a szokott módon működik, az ügyfelek kiszolgálása folyamatos, erről számoltak be azok a kollégáink is, akik napközben több bankban is megfordultak. A szövetség arra kéri az ügyfeleket, hogy

ha észlelik a vírus tüneteit magukon, ne induljanak el a bankba,

készüljenek arra, hogy közegészségügyi okokból egyes nagyobb forgalmú bankfiókok egyszerre csak megadott számú ügyfelet fogadnak,

minimalizálják az ügyintézési időt, válasszák inkább valamelyik digitális csatornát, például az azonnali átutalást, amelyről itt írtunk részletesen.

Az Erste közölte ügyfeleivel, hogy március 17-től minden nap 15 óráig tartják nyitva a fiókjaikat.

Az OTP-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy fertőtlenítőket tettek a fiókokba, az irodaházakba, és sűrűbb takarítást rendeltek el. A Budapest Bankban is megduplázták a fertőtlenítő takarítások gyakoriságát és intézkedtek az ATM-ek tisztításáról is. Az Ersténél is a telefonos, e-mailes kapcsolattartást részesítik előnyben

azokban a városokban, ahol volt már koronavírusos megbetegedés.

A CIB szerkesztőségünkkel azt közölte, a jelenlegi járványügyi helyzetben azt javasolták az ügyfeleknek, lehetőleg a bank elektronikus csatornáit és telefonos ügyfélszolgálatot vegyék igénybe,

kerüljék a bankfiókba látogatást.

Az ügyfeleket már most is csak korlátozott számban engedik be a fiókokba, ahol első lépésként ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, amelyben megerősítik, hogy

az elmúlt 14 naptári napban nem jártak külföldön,

legjobb tudomásuk szerint az elmúlt 14 napban nem is érintkeztek külföldről érkezett vagy koronavírussal fertőzött személlyel,

magukon a koronavírus jeleit nem érzékelik.

Azokat, akik nem töltik ki a nyilatkozatot, vagy nem tudják megerősíteni a fentieket, nem szolgálják ki. A bank arra kéri őket, hogy az adott esemény bekövetkeztétől számított 14 nap múlva próbálják meg újra elintézni az ügyüket.

Ezen kívül azt is javasolják, hogy kerüljék a készpénzt, ahol lehet, fizessenek bankkártyával, és mindig, minden helyzetben legalább két méter távolságot tartsanak másoktól, ezzel is csökkentve a fertőzés veszélyét.