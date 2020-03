Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, de nem tudja kötelezettségként előírni, mert nem tudja garantálni, hogy azt az emberek meg tudják vásárolni a patikában. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, de nem tudja kötelezettségként előírni, mert nem tudja garantálni, hogy azt az emberek meg tudják vásárolni a patikában. 2020. március. 30. 15:45 Orbán: "A legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervet mutatjuk be jövő héten" Az infektológus szerint a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak. 2020. március. 30. 11:18 Szlávik: A súlyos betegek 10-15 százaléka kerül lélegeztetőgépre Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket. Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját. 2020. március. 31. 10:18 A kormány 13 milliárdot adott élménysütőüzemre és csiszológépgyárra Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját. 2020. március. 31. 10:18 A kormány 13 milliárdot adott élménysütőüzemre és csiszológépgyárra A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most visszahívtak. 2020. március. 29. 14:48 Több százezer használhatatlan maszkot vehetett Hollandia A holland hatóságok már kiosztották nagy részét annak a Kínából vásárolt 1,3 millió arcmaszknak, amelyet most visszahívtak. 2020. március. 29. 14:48 Több százezer használhatatlan maszkot vehetett Hollandia vasárnap. Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben vasárnap. 2020. március. 29. 13:32 A briteknél további szigorítás jöhet a koronavírus miatt A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele. 2020. március. 31. 08:43 Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek Különféle trükköket azonosított a GVH. 2020. március. 30. 20:55 Kézfertőtlenítőt keres? Legyen óvatos, főleg akkor, ha a netről rendel