[{"available":true,"c_guid":"680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A NOB elnöke szerint az a küldetésük, hogy valóra váltsák a sportolók álmát, és \"gyönyörű kirakós\" lesz a tokiói olimpia megszervezése.","shortLead":"A NOB elnöke szerint az a küldetésük, hogy valóra váltsák a sportolók álmát, és \"gyönyörű kirakós\" lesz a tokiói...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_nob_thomas_bach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b7a535-3041-4aa1-ba99-2d4bc70e6cc3","keywords":null,"link":"/sport/20200325_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_nob_thomas_bach","timestamp":"2020. március. 25. 20:54","title":"Nem biztos, hogy a jövő nyárig kell várni az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8284b6b5-8939-4273-b882-fcbf96d3b6ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz milliárd fontra van szüksége a brit gazdaságnak, hogy legyűrje a járvány hatásait, a jegybank ebben próbál segíteni.","shortLead":"Több száz milliárd fontra van szüksége a brit gazdaságnak, hogy legyűrje a járvány hatásait, a jegybank ebben próbál...","id":"20200326_koronavirus_gazdasagi_hatasok_bank_of_england","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8284b6b5-8939-4273-b882-fcbf96d3b6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2ae96e-b123-4766-a67d-5d96bcc8631e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_gazdasagi_hatasok_bank_of_england","timestamp":"2020. március. 26. 16:12","title":"Gigantikus pénztömeget pumpál a Bank of England a brit gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e15757-668f-4ada-ad44-dec89f776ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Vigasztalo_verset_irt_Lackfi_Janos_a_karantenszomorusagban_szenvedoknek","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"Vigasztaló verset írt Lackfi János a karantén-szomorúságban szenvedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","shortLead":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","id":"20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e750792-b467-4cef-8060-067986e1b4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:59","title":"Fürjes szólt rá a Budapest Airportra, hogy tegyen rendet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban elszabadul a járvány, ágyból és lélegeztetőgépből kell majd sokkal több.","shortLead":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban...","id":"20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba90a17-c7c3-4802-a9bb-a54d50cd1688","keywords":null,"link":"/360/20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. március. 25. 11:00","title":"Nehezített pályán futnak versenyt a kórházak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen csakis a kormány vezethet be rendkívüli intézkedéseket.\r

","shortLead":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben...","id":"20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec50fa-1bd2-4180-981c-f24a9a4a89b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","timestamp":"2020. március. 25. 15:19","title":"Miniszterelnökség: Kijárási korlátozást csak a kormány rendelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7e8b74-f6ed-47c5-9b0e-16ed5328aeb8","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Tiltás helyett figyelmeztetés: hiába van több mint 2000 koronavírus-fertőzött Svédországban, a kormány mégsem rendelt el nagyszabású korlátozásokat, helyette folyamatosan tájékoztatja a lakosságot és abban bízik, kisebb kárt tesz a vírus, mint amekkorát az amiatt leállított élet okozna. A szakértők véleménye viszont megoszlik a svéd kísérletről.","shortLead":"Tiltás helyett figyelmeztetés: hiába van több mint 2000 koronavírus-fertőzött Svédországban, a kormány mégsem rendelt...","id":"20200326_svedorszag_koronavirus_kiserlet_korlatozas_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e8b74-f6ed-47c5-9b0e-16ed5328aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4a9360-9dff-4b6a-b5ab-b10f904271d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_svedorszag_koronavirus_kiserlet_korlatozas_karanten","timestamp":"2020. március. 26. 18:11","title":"A svédek szabadjára engedték a járványt, és nagyon reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos állapotban lévő fertőzötteket amerikai kutatók, akik a múlt héten nyújtották be a módszer alkalmazásához szükséges kérelmet.","shortLead":"Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből már kigyógyult páciensek vérében lévő antitestekkel kezelnék a súlyos...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74d0414-5b09-4843-9696-10eab980727b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_megfekezes_ellenszer_gyogyitas","timestamp":"2020. március. 25. 16:03","title":"A felépültek vérével mentenék meg a koronavírusos betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]