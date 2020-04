Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre nem ismert.","shortLead":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre...","id":"20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f2de0f-8896-4f18-ad67-65be9289de4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","timestamp":"2020. április. 08. 10:03","title":"Trump engedélyezte, hogy amerikai cégek bányászni kezdjenek a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver tippeket és tanácsokat ad az állampolgároknak, illetve – a begyűjtött adatokkal – a tudósoknak is segít. Nem kötelező telepíteni.","shortLead":"A szoftver tippeket és tanácsokat ad az állampolgároknak, illetve – a begyűjtött adatokkal – a tudósoknak is segít. Nem...","id":"20200407_nemetorszag_mobilapp_koronavirus_jarvany_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd137ee2-e661-475a-a8a4-7ca6fbf22a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_nemetorszag_mobilapp_koronavirus_jarvany_gocpont","timestamp":"2020. április. 07. 16:03","title":"Németországban már mobilappal is küzdenek a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors áremelkedésnek kizárólag a koronavírus okozta válság az oka. Azt viszont még nehéz megmondani, hogy az áremelkedést a vásárlási pánik okozta-e vagy pedig a hagyományos szállító láncok megszakadása.","shortLead":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors...","id":"20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c4f47e-34a2-40ca-aab6-8aade0c72c4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Komoly élelmiszerválságot okozhat több szegény országban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aded80-e178-42c9-ab39-0252862f2147","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Müller Cecília: Gyászos nap után vagyunk, egyre nagyobb veszélyben van mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","shortLead":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","id":"20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b2d83-9707-41a0-a88e-d4f795d6156b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 11:18","title":"Adókönnyítéseket és új hitelprogramokat jelentett be Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint óriási előrehaladást értek el a vírus elleni terápiában. Közben a halálos áldozatok száma 10 ezer fölé emelkedett az országban.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint óriási előrehaladást értek el a vírus elleni terápiában. Közben a halálos áldozatok száma 10...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5d97d5-fe6d-4a86-9325-51df583784bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 07. 05:09","title":"Donald Trump segítséget ajánlott Boris Johnson orvosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","id":"20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a0a82-5667-4b41-bf98-2808c5c35bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 17:25","title":"Napokig életben maradhat a koronavírus az arcmaszkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]