[{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően a normál hétköznapok visszatéréséig.","shortLead":"Dominik Thiem világranglista-harmadik teniszező szerint hosszú időnek kell eltelnie a koronavírus-járványt követően...","id":"20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ba83b-826f-44b2-8771-a40c6f64901f","keywords":null,"link":"/sport/20200412_Sok_ido_kell_a_teniszideny_ujraindulasahoz","timestamp":"2020. április. 12. 21:21","title":"Sok idő kell a teniszidény újraindulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eea5ba-fec6-4342-aaed-c5c36b3badca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt tele vannak a kórházak, pár hete jelentek meg felvételek az utcán hagyott holttestekről.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt tele vannak a kórházak, pár hete jelentek meg felvételek az utcán hagyott holttestekről.","id":"20200413_Ecuadorban_700_holttestet_gyujtottek_ossze_lakasokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6eea5ba-fec6-4342-aaed-c5c36b3badca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8190e286-99f9-4c17-8bb7-a5a4a6f42471","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Ecuadorban_700_holttestet_gyujtottek_ossze_lakasokbol","timestamp":"2020. április. 13. 11:43","title":"Ecuadorban 700 holttestet gyűjtöttek össze lakásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","shortLead":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","id":"20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2f63ce-ad23-4441-99d9-90648c47729b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","timestamp":"2020. április. 13. 06:41","title":"Alapos oka van annak, hogy ezért a Fiatért 200+ millió forintot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu egyik olvasója szerint nagypénteken kapták a telefont, hogy keddig vigyék el idős rokonukat. 