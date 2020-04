Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök teljes védőöltözetben ment be a János kórház intenzív osztályára. ","shortLead":"A miniszterelnök teljes védőöltözetben ment be a János kórház intenzív osztályára. ","id":"20200409_orban_viktor_janos_korhaz_koronavirus_fertozott_vedoruha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa59b7-c18d-4748-9a88-a7c263cf34e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_orban_viktor_janos_korhaz_koronavirus_fertozott_vedoruha","timestamp":"2020. április. 09. 12:41","title":"Koronavírusos betegeket látogatott meg Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson harmadik napja szorul intenzív kórházi kezelésre, helyét Dominic Raab külügyminiszter vette át, de a döntéshozásban elkerülhetetlen a káosz. Bár az egészségügy felkészültsége javulni látszik, a koronavírus-járvány egyre súlyosabb a szigetországban, a Konzervatívok összes terve pedig a kukában végezheti, ha a Brexit sem mozdul, és a Munkáspárt is magára talál.","shortLead":"Boris Johnson harmadik napja szorul intenzív kórházi kezelésre, helyét Dominic Raab külügyminiszter vette át, de...","id":"20200408_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef2373-e9b5-472d-bc96-93f3a24f0688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 08. 20:00","title":"Ha Boris Johnson most egy időre kiesik, a válságkezelés kerülhet válságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. A finn kormány szerint a Kínából rendelt maszkok nem annyira alkalmasak a koronavírus elleni küzdelemre. Nyakunkon a húsvét, ám családi ünnepek elmaradása miatt jelentősen megcsappant a kereslet a csokinyuszik és a csokitojások iránt. Járványhírek percről percre.","shortLead":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot...","id":"20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f199bef-a3ee-4f87-b51d-9ba1c27bede4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 09. 07:41","title":"Ezerhez közelít az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571cb54a-4f2a-4ddb-826e-469e4ebdd9e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi videó a szinte lehetetlent mutatja: az Apple igencsak zárt rendszerébe hatol be a Microsoft operációs rendszere: Windows 10 fut egy iPhone X-en.","shortLead":"Az alábbi videó a szinte lehetetlent mutatja: az Apple igencsak zárt rendszerébe hatol be a Microsoft operációs...","id":"20200409_utm_virtualisgep_szoftver_windows_fut_iphoneon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=571cb54a-4f2a-4ddb-826e-469e4ebdd9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f4ce83-af01-4622-a4da-c7dadf88f16b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_utm_virtualisgep_szoftver_windows_fut_iphoneon","timestamp":"2020. április. 09. 08:33","title":"Jól látja: Windows 10 fut az iPhone X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd39365-256e-4f40-8f85-dd379436ae25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi járványügyi helyzetről szóló csütörtöki tájékoztató. Maruzsa Zoltán államtitkár is ott van.","shortLead":"A magyarországi járványügyi helyzetről szóló csütörtöki tájékoztató. Maruzsa Zoltán államtitkár is ott van.","id":"20200409_Az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_kiderul_mi_lesz_az_erettsegivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cd39365-256e-4f40-8f85-dd379436ae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc841418-ac9b-40e7-b6e7-e3d16dc8dcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_kiderul_mi_lesz_az_erettsegivel","timestamp":"2020. április. 09. 11:19","title":"Csak írásbeli érettségit javasol az oktatási akciócsoport a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","shortLead":"Szorosabbra fűzné a párkapcsolatban élők közti viszonyt a Facebook, egy kifejezetten nekik szánt alkalmazással.","id":"20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9d5416-6ef9-43da-89b0-c7bad573a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c7ddb-e752-4da7-bcfc-44194efab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_facebook_tuned_app_parkapcsolat","timestamp":"2020. április. 08. 19:03","title":"Sokan örülnének, ha a Facebook itthon is kiadná ezt az új alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfc59c6-525f-406e-81b3-3cc25d4c71f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart átadni.","shortLead":"Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart...","id":"20200409_kokain_futar_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfc59c6-525f-406e-81b3-3cc25d4c71f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c05b07c-406f-4fc0-9a3a-8630beac945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_kokain_futar_vademeles","timestamp":"2020. április. 09. 11:55","title":"Gyomrában csempészte a kokaint a Budapesten elfogott brazil futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco Talos kutatóinak a MacBook Pro ujjlenyomat-olvasóját semmi perc alatt sikerült átverniük, de egy Galaxy S10-be is bejutottak így. ","shortLead":"A Cisco Talos kutatóinak a MacBook Pro ujjlenyomat-olvasóját semmi perc alatt sikerült átverniük, de egy Galaxy S10-be...","id":"20200409_3d_nyomtato_ujllenyomat_olvaso_cisco_talos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6f904-da8b-4f7d-b734-5905da821aa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_3d_nyomtato_ujllenyomat_olvaso_cisco_talos","timestamp":"2020. április. 09. 11:33","title":"Szinte bármelyik ujjlenyomat-olvasó átverhető egy 3D-nyomtatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]