[{"available":true,"c_guid":"2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem szak-, hanem üzletembernek kell lennie. A HVG 1990 júliusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem...","id":"20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c38ba53-b14d-4438-9051-c11b86619b46","keywords":null,"link":"/360/20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 03. 13:30","title":"Rendszerváltók30 – Dicső Gábor: Van egy Lenin-szobrom. Befektetésnek sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","shortLead":"A szájában cipelte be a kiscicát, mindketten jól vannak.","id":"20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c527f746-25d2-45c7-b000-10d2718186e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4668b4d-e941-44f7-a88e-d33d7e59ad54","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Korhazba_vitte_kicsinyet_egy_macskaanya","timestamp":"2020. május. 02. 14:01","title":"Kórházba vitte kicsinyét egy macskaanya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","shortLead":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","id":"20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15292e22-ead5-4ceb-8840-460a1163ee18","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","timestamp":"2020. május. 03. 18:08","title":"Összesen egy kórház árulta el, hány műtétet halasztottak a kiürítések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május első vasárnapján, azaz ma ünnepeljük az anyák napját. Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és komplikált is, ez a nap pedig különösen nehéz lehet azok számára, akiknek már nincs anyukája. Rengeteg dal szól az anyákról, az anyákhoz, kiválasztottunk ezekből tízet, amelyek reflektálhatnak ezekre az erős és bonyolult érzésekre. ","shortLead":"Május első vasárnapján, azaz ma ünnepeljük az anyák napját. Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és...","id":"20200503_Dalcsokor_Anyak_napjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b923712-33a4-4836-972c-76dcbdbdde82","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Dalcsokor_Anyak_napjara","timestamp":"2020. május. 03. 08:30","title":"„Az anyád néha többet tud, mint gondolnád”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

","shortLead":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben...","id":"20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f45bc8-7c1b-4502-aa6b-02bd1a0d5671","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"És ön mennyire figyelt oda a koronavírus-hírekre? – itt a kvíz, amelyből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]