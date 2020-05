Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","shortLead":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","id":"20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a279774f-0230-4445-ab9a-7419eed0082f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","timestamp":"2020. május. 12. 19:29","title":"Ezer dolgozóját rúgja ki a Brussels Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Gábor és László Imre szerint a páciensek szállítása csak növelné az érintkezések számát, miközben mások is fertőzésveszélynek lennének kitéve.","shortLead":"Havasi Gábor és László Imre szerint a páciensek szállítása csak növelné az érintkezések számát, miközben mások is...","id":"20200511_budapest_koronavirus_betegek_szallitasa_laszlo_imre_havasi_gabor_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89234378-37b2-4395-8e73-dcdc6cb9a0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_budapest_koronavirus_betegek_szallitasa_laszlo_imre_havasi_gabor_emmi","timestamp":"2020. május. 11. 18:22","title":"Nem ért egyet a főváros a koronavírusos betegek Budapestre szállításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai hadjáratba kezdett a kommunista állam, hogy minél hamarabb helyreállítsa megtépázott renoméját. Egyelőre felemás sikerrel: aki eddig is barátian viszonyult hozzá, mint például Magyarország, azzal megmaradt a jó viszony, aki viszont kritikus volt, az is maradt. Azt mindenesetre már elérték Pekingben, hogy megakadályozzák az egységes uniós kiállást. A helyzetet Szunomár Ágnes Kína-szakértővel, a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatójával és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával tekintettük át.","shortLead":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai...","id":"20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea2fe19-acbd-4ba1-9787-88bb5d44e67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","timestamp":"2020. május. 12. 11:15","title":"A nagy kínai teszt: lehet-e maszkokkal hatalmat szerezni Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lehetett volna ebből európai ügy. De magyar üggyé tették, és ezzel meg is buktatták.","shortLead":"Lehetett volna ebből európai ügy. De magyar üggyé tették, és ezzel meg is buktatták.","id":"20200512_Szekely_autonomia__magyaros_bukas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ae6993b-e216-4fed-8dfa-b5224b115613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fd4b3e-3ae6-439c-8fb9-03d5d7df8910","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Szekely_autonomia__magyaros_bukas","timestamp":"2020. május. 12. 19:00","title":"Révész: Székely autonómia – magyaros bukás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8f53e0-5085-4665-aa4f-744e854edee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél 11-kor újra megnyitották az átkelőt a forgalom előtt.","shortLead":"Fél 11-kor újra megnyitották az átkelőt a forgalom előtt.","id":"20200512_erzsebet_hid_rendorseg_mentes_forgalomkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f53e0-5085-4665-aa4f-744e854edee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ced74c-8faf-48a3-b1bf-a09a044150f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_erzsebet_hid_rendorseg_mentes_forgalomkorlatozas","timestamp":"2020. május. 12. 08:45","title":"Leemelték a férfit, aki felmászott az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","shortLead":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","id":"20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cedf-1b03-43c9-b842-90f879360518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","timestamp":"2020. május. 12. 11:28","title":"Elbocsátásokra kényszerültek az önkormányzatok a központi elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]