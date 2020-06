Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","shortLead":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","id":"20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d92f23-a549-4e04-8334-ba1ef8553d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","timestamp":"2020. június. 01. 16:43","title":"Ismét gázolt a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO szerint nem veszített erejéből a vírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO...","id":"20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e8aa2-8728-487b-b5a0-0ad46dbe34e3","keywords":null,"link":"/360/20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2020. június. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump a hadsereget is bevetné, itthon nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mobilos csomagokat jelentett be üzleti portfóliójához Telekom. A vállalat közleményében hangsúlyozza: ezzel is segíteni kívánja a vállalkozások koronavírus-járvány utáni újrakezdését.","shortLead":"Új mobilos csomagokat jelentett be üzleti portfóliójához Telekom. A vállalat közleményében hangsúlyozza: ezzel is...","id":"20200602_telekom_uzleti_mobil_tarifak_mobilinternet_korlatlan_hang_net","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e6b5f6-eb68-44cf-93e2-f4721c7d7984","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_telekom_uzleti_mobil_tarifak_mobilinternet_korlatlan_hang_net","timestamp":"2020. június. 02. 11:33","title":"Új tarifákat jelentett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","shortLead":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","id":"20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cec1c-2f4b-4850-bc3c-3465368023f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","timestamp":"2020. június. 01. 10:19","title":"Startupokra gyúr Áder János alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkettejükben elpattant valami.","shortLead":"Mindkettejükben elpattant valami.","id":"20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b71c79-5c1b-40ac-bf1e-24fb4c1b60c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d96654f-e785-490b-a341-5047d09f2222","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_autos_kontra_motoros_amokfutast_vettek_fel_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 02. 12:11","title":"Autós kontra motoros ámokfutást vettek fel Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c477655-1c24-44ee-a258-e0bb11ffb1b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egy ikon az átlagosok tengerében” – ezzel szlogennel dobja piacra új modelljét a BMW.","shortLead":"„Egy ikon az átlagosok tengerében” – ezzel szlogennel dobja piacra új modelljét a BMW.","id":"20200602_debutal_a_formailag_leginkabb_megoszto_uj_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c477655-1c24-44ee-a258-e0bb11ffb1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c0ba93-1231-4689-91d7-ead505845072","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_debutal_a_formailag_leginkabb_megoszto_uj_BMW","timestamp":"2020. június. 02. 09:42","title":"Érkezik a leginkább megosztó új BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7709035-4a86-484e-a928-d08ce1f70568","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyszín a Magyar Telekom volt székháza lesz.","shortLead":"A helyszín a Magyar Telekom volt székháza lesz.","id":"20200602_Egymassal_harcolo_medve_es_bika_szobrot_allit_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7709035-4a86-484e-a928-d08ce1f70568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b322074-cb98-46a2-8c5b-fbc3a8a61d36","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Egymassal_harcolo_medve_es_bika_szobrot_allit_a_jegybank","timestamp":"2020. június. 02. 18:59","title":"Egymással harcoló medve és bika szobrot állít a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","shortLead":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","id":"20200602_trianon100_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62bb335-0c41-48b5-aee2-0547466fe910","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_trianon100_felmeres","timestamp":"2020. június. 02. 13:08","title":"A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]