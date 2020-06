Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"139b7863-0973-4928-90f4-997340b45ada","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer fertőzöttet regisztráltak a húsüzem dolgozói között. Ez jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés Európában.","shortLead":"Több mint ezer fertőzöttet regisztráltak a húsüzem dolgozói között. Ez jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés Európában.","id":"20200621_Lezarhatnak_egy_jarast_Nemetorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=139b7863-0973-4928-90f4-997340b45ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a89c182-fa58-494e-a2b9-50f5cde87ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Lezarhatnak_egy_jarast_Nemetorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 21. 13:12","title":"Lezárhatnak egy járást Németországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","shortLead":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","id":"202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a64189e-9f89-410f-b262-c0c4f724e3ed","keywords":null,"link":"/360/202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","timestamp":"2020. június. 21. 12:15","title":"Ismét csurran-cseppen valami Mészáros Lőrinc menedzserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","shortLead":"Gondoljuk végig, kiket tartott még itt apjának a nép!","id":"20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d13a6c-3dfd-4431-9091-e43505ae979d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcaba4c-e021-4c9c-9908-ab7d90e7de42","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Fidelitas_apjanak_a_napja__imadjak_na","timestamp":"2020. június. 21. 11:02","title":"A Fidelitas apjának a napja - imádják, na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű luxusautót is.","shortLead":"A nyomozók 5 kilogrammnyi kábítószert találtak elásva a domonyvölgyi nyaralóban. Lefoglaltak négy nagy értékű...","id":"20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d771faa-46eb-44a7-a176-e333d8cba6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116a435-c90d-45ca-875e-226415f9569b","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Heroin_budapest_drogkereskedo","timestamp":"2020. június. 22. 07:44","title":"Az alsónadrágjában tartotta a heroint a drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott a valutaövezetbe. A csúcsvezetők nem is törik magukat, hogy belépjenek, de a lemaradás nem válik dicsőségükre.","shortLead":"Egyre kevésbé teljesíti a magyar gazdaság az euróövezeti tagság feltételeit, holott mélyen integrálódott...","id":"202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=238f915c-a183-4834-a849-75fd2316c7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3d544-f16a-4392-a304-acfc6ac0a6da","keywords":null,"link":"/360/202025__maastrichti_kriteriumok__tavolodo_magyarorszag__elfekvoben__euroeretlenseg","timestamp":"2020. június. 22. 07:00","title":"Egyre távolabb a magyar euró, úgy tűnik, a kormánynak igénye sincs rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","shortLead":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","id":"20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c0c0df-ba22-4af0-834b-4a630b00efe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","timestamp":"2020. június. 21. 08:43","title":"Tűzoltók mentettek meg egy szajkófiókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről ír legalábbis az olasz sajtó.","shortLead":"Erről ír legalábbis az olasz sajtó.","id":"20200620_trieszti_kikoto_magyar_kormany_kulugyminiszterium_koncesszios_jog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d2731-2952-497b-815b-c2321c4c0a91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_trieszti_kikoto_magyar_kormany_kulugyminiszterium_koncesszios_jog","timestamp":"2020. június. 20. 20:55","title":"Lehet, hogy 25 millió eurót már kifizettünk a trieszti kikötőért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most legalábbis ezt mondják a kutatók. A tudósok szerint a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.","shortLead":"Most legalábbis ezt mondják a kutatók. A tudósok szerint a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.","id":"20200620_koronavirustorzs_koronavirus_patkanyhus_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e97597-9128-45ff-a5ca-4283a6b188f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_koronavirustorzs_koronavirus_patkanyhus_vietnam","timestamp":"2020. június. 20. 17:49","title":"Már a patkányokban is ott van a koronavírus, de ez a törzs nem veszélyes ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]