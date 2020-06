Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 217 négyzetméteres ingatlan eredetileg meghirdetett árából már 60 millió forintot engedtek.","shortLead":"A 217 négyzetméteres ingatlan eredetileg meghirdetett árából már 60 millió forintot engedtek.","id":"20200624_friderikusz_sandor_belvaros_luxusiroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ac827-2160-4e90-88a1-22a698a031e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_friderikusz_sandor_belvaros_luxusiroda","timestamp":"2020. június. 24. 10:17","title":"Friderikusz Sándor 300 millió forintért árulja a belvárosi luxusirodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban, védőfelszerelésben izzadnak az emberek.","shortLead":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban...","id":"20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970849a0-bb07-470c-9b55-86063594e4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 10:38","title":"Az USA-ban már működik az első Covid-konditerem – szokni kell a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dcac38-7cee-4517-940f-e3864f619118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi húsüzemben súlyos gócpont alakult ki, 1550 fertőzöttet találtak. ","shortLead":"Egy helyi húsüzemben súlyos gócpont alakult ki, 1550 fertőzöttet találtak. ","id":"20200623_Nemetorszag_egy_reszen_ismet_zarnak_az_uzletek_edzotermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcac38-7cee-4517-940f-e3864f619118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789ea6c1-9163-4d7d-be1a-515a9dd95dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Nemetorszag_egy_reszen_ismet_zarnak_az_uzletek_edzotermek","timestamp":"2020. június. 23. 14:12","title":"Visszaállítják a korlátozásokat egy németországi járásban, mert újra terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9457490-a74c-4e7c-969e-19bda9dfa409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fekete Aurus Senatok mellett két hófehér retró kabrió is feltűnt a felvonuláson.","shortLead":"A fekete Aurus Senatok mellett két hófehér retró kabrió is feltűnt a felvonuláson.","id":"20200624_titokzatos_modern_pobjedak_a_nagy_moszkvai_katonai_paraden_aurus_senat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9457490-a74c-4e7c-969e-19bda9dfa409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e52299-a48b-4ef2-9f11-4d205f5bb282","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_titokzatos_modern_pobjedak_a_nagy_moszkvai_katonai_paraden_aurus_senat","timestamp":"2020. június. 24. 11:48","title":"Titokzatos modern Pobjedák a nagy moszkvai katonai parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel párhuzamosan az állami oktatási intézményeké 19-cel csökkent. Idén már kétszer annyian jártak valamilyen felekezeti iskolába, mint 2010-ben. ","shortLead":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel...","id":"202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315995f-4372-47f5-977e-c9aa56ab87bf","keywords":null,"link":"/360/202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","timestamp":"2020. június. 23. 15:00","title":"Hátráló állami oktatás: egyre több és több egyházi iskola van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora különbséget jelentenek a 60 és a 120 Hz-es frissítési rátával dolgozó telefonok. Az összehasonlítás azért érdekes, mert egyre több csúcstelefonba szerelnek gyorsabb képfrissítésű panelt.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora...","id":"20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276d4db-6868-4a46-a924-afc211b5594a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. június. 24. 08:03","title":"Videón a különbség: így meríti a mobil akkumulátorát egy 60 Hz-es és egy 120 Hz-es kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]