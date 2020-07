Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d6c90f-e244-414a-a9dd-ffc4c2e12c9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három éve nem tudja lehívni az elnyert négymilliárd forintot a város, más forrás pedig nincs, amiből felújíthatnák a rossz állapotú épületeket.","shortLead":"Három éve nem tudja lehívni az elnyert négymilliárd forintot a város, más forrás pedig nincs, amiből felújíthatnák...","id":"20200629_vac_foter_matkovich_ilona_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d6c90f-e244-414a-a9dd-ffc4c2e12c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b631ab63-e7da-44ee-9027-520fd2f0036f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200629_vac_foter_matkovich_ilona_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2020. június. 29. 17:45","title":"Két épület van veszélyben Vác főterén, mert hiába várják az elnyert felújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs törvénycsomag, amely a volt belügyminiszter, Matteo Salvini tavalyi rendelkezéseit hivatott módosítani, többek között a menekültekkel érkező civilhajókra eddig kivetett bírság jelentős csökkentésével.","shortLead":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs...","id":"20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a641b-39a6-48ee-a642-7609f675f5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","timestamp":"2020. június. 30. 21:09","title":"Az olasz kormány módosítaná a Salvini-féle migrációs intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő környékén járnak vele.","shortLead":"Az Audi valódi autópályás cirkálója a nagy szedán RS7 alapból is 600 lóerős, de tuningban már inkább az ezer lóerő...","id":"20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037bf228-80b3-4ab7-93a7-33465cb03568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b89e70b-d407-496a-8709-36639108df6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Video_363_kmhnal_veszi_el_a_gazt_a_sofor_az_Audi_RS7ben","timestamp":"2020. július. 01. 04:32","title":"Videó: 363 km/h-nál veszi el a gázt a sofőr az Audi RS7-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte a közétkeztetési szolgáltatót. ","shortLead":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte...","id":"20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e6619-7e43-4788-9f79-8d050ec765b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","timestamp":"2020. június. 30. 16:39","title":"Megbüntették Józsefvárost a közétkeztető hirtelen cseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba6c86-41f2-4860-98e5-a2bcf111c76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletesen hozza a soul királynőjét. ","shortLead":"Tökéletesen hozza a soul királynőjét. ","id":"20200630_Jennifer_Hudson_Aretha_Franklin_Respect","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba6c86-41f2-4860-98e5-a2bcf111c76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd033ab0-9030-431f-b845-bb8a39b4aa5b","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Jennifer_Hudson_Aretha_Franklin_Respect","timestamp":"2020. június. 30. 11:07","title":"Jennifer Hudson hátborzongatóan jó Aretha Franklin lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi összeggel vitte lejjebb.","shortLead":"A Tesla közel 10 százalékkal növelte a már meglévő napelemei hatékonyságát, miközben az árukat egymillió forintnyi...","id":"20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e79be31-f0ee-48a2-a83f-ea5bff38cc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e61faa-5afd-48bd-a5b2-450f4e89fd3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_tesla_napelem_hatekonysag_aram","timestamp":"2020. június. 30. 08:03","title":"A Tesla egymillióval olcsóbban ad 10 százalékkal jobb napelemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e5b8de-b7dc-4b4d-b915-2b563740b641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András helyére nevezték ki múlt héten, máris lemondott Ződi Zsolt. Keddtől vezérigazgató nélkül működik az Index. A lap főszerkesztője – és több munkatársa – másfél hete érzi veszélyben a szerkesztőség függetlenségét. ","shortLead":"Pusztay András helyére nevezték ki múlt héten, máris lemondott Ződi Zsolt. Keddtől vezérigazgató nélkül működik...","id":"20200630_Megismerte_a_ceg_penzugyi_helyzetet_lemondott_az_Index_uj_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e5b8de-b7dc-4b4d-b915-2b563740b641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dda18e-6d89-48ca-810d-5b5a3140b8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Megismerte_a_ceg_penzugyi_helyzetet_lemondott_az_Index_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 30. 10:13","title":"Megismerte a cég pénzügyi helyzetét, lemondott az Index új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]