Csak az Egyesült Államokban több mint 3 milliárd dollárt fektetett be ingatlanba Spanyolország leggazdagabb embere. Az övé Miami legmagasabb iroda épülete, Manhattanben megvásárolta a híres Haughwout-házat, Chicagóban egy belvárosi szállodát, Seattle városában két irodaházat, de Washington üzleti negyedében is szerzett ingatlanokat. Épületeit pedig olyan óriások bérlik, mint az Amazon vagy a Facebook – számol be a lap.

Amancio Ortega meggazdagodása igazi sikertörténet: édesapja a spanyol vasútnál dolgozott, ő megalapította a Zara ruházatibolt-hálózatot, ami Spanyolország egyik, ha nem a legnagyobb üzleti sikere, Ortégát pedig a világ legvagyonosabbjai közé emelte, és ma már 58,5 milliárd dolláros vagyonnal szerepel a gazdaglistákon.

Csakhogy most a Zara is komolyan megszenvedte a Covid-19 vírusjárványt, sok üzletét be is kellett zárnia. Az Inditex társaság részvényei – ezen a cégen keresztül birtokolja Amancio Ortega a Zara láncot – az idén eddig 22 százalékot veszítettek az értékükből.

Ezért megnőtt az ingatlanbirodalom jelentősége a nyugdíjas dollármilliárdos számára, aki ezen kívül még komoly pénzt fektetett be az energiaszektorba és a telekommunikációba is.