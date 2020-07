Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9d1a484-375a-442a-ad13-48da96136f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isten országa és a macska tejlopása. Napi cuki.","shortLead":"Isten országa és a macska tejlopása. Napi cuki.","id":"20200708_Egy_cica_trollkodta_meg_a_pap_online_szentbeszedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d1a484-375a-442a-ad13-48da96136f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fefedf-add2-4454-bfcf-a62c0c3b31cc","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Egy_cica_trollkodta_meg_a_pap_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. július. 08. 10:59","title":"Egy cica trollkodta meg a pap online szentbeszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","shortLead":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","id":"20200707_index_vera_jurova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04026f08-2455-4b48-a354-f9282140ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_index_vera_jurova","timestamp":"2020. július. 07. 15:10","title":"Az Indexért aggódik az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatfolyam optimalizálásáért felelős új kodekkel sokkal kisebb adatmennyiséget igényel a kiváló felbontású (4K-s) tartalmak fogyasztása. Az újdonságot a hatékony képtömörítési eljárásairól ismert Fraunhofer Intézet dolgozta ki.","shortLead":"Az adatfolyam optimalizálásáért felelős új kodekkel sokkal kisebb adatmennyiséget igényel a kiváló felbontású (4K-s...","id":"20200708_fraunhofer_h266_vvc_kodek_codec_streaming_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa90e0c-d115-4bb5-8313-249b5134ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_fraunhofer_h266_vvc_kodek_codec_streaming_video","timestamp":"2020. július. 08. 13:03","title":"Egy 10 GB-os videóból 5 GB-osat csinál egy új kodek – telefonokra, számítógépekre, tévékre is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság döntött az időközi választás időpontjáról. A Fidesz polgármester jelöltje az eddigi alpolgármester lehet, míg képviselőnek jelöltetheti magát Szekó József lánya is.","shortLead":"A helyi választási bizottság döntött az időközi választás időpontjáról. A Fidesz polgármester jelöltje az eddigi...","id":"20200708_mohacs_polgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921aac3-75b5-4bf9-9fe8-eaa4383c2d15","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_mohacs_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. július. 08. 17:52","title":"Szeptember végén választanak Mohácson új polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee8c84-cb12-4c8d-9d4e-d1c9d6ede370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartályautóból oszt vizet a Dunántúli Regionális Vízmű Siófok egy városrészében, aki pedig nem onnan kap vizet, azt arra kérik, hogy csak forralás után igyon belőle.","shortLead":"Tartályautóból oszt vizet a Dunántúli Regionális Vízmű Siófok egy városrészében, aki pedig nem onnan kap vizet, azt...","id":"20200707_ivoviz_Siofok_vizmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ee8c84-cb12-4c8d-9d4e-d1c9d6ede370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0464520-7a7a-43b6-aa1c-d4c3f9c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_ivoviz_Siofok_vizmu","timestamp":"2020. július. 07. 06:52","title":"Baj van az ivóvízzel Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","shortLead":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","id":"20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cacdde9-8766-47d3-a175-649916c9ea50","keywords":null,"link":"/sport/20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","timestamp":"2020. július. 08. 10:32","title":"Vízbe fulladt az ausztrálok kétszeres világbajnok hódeszkása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","shortLead":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","id":"20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f62bca-3e8e-49bd-82dd-f6ca3a55af2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","timestamp":"2020. július. 07. 09:58","title":"Eszement rablás magyar módra – kijött a Pesti balhé előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]