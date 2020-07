Ahogy vége lett a kijárási korlátozásoknak, egyből szórni kezdtük a pénzt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyalogos a helyszínen meghalt.","shortLead":"A gyalogos a helyszínen meghalt.","id":"20200706_tokaj_intercity_vonatgazolas_gyalogos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20612164-7ee4-4de3-a96b-b136e9d2eb4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_tokaj_intercity_vonatgazolas_gyalogos","timestamp":"2020. július. 06. 19:32","title":"Elütött egy embert a Tokaj InterCity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők aránytalanul rossz helyzetben vannak most a világ munkaerőpiacán.","shortLead":"A nők aránytalanul rossz helyzetben vannak most a világ munkaerőpiacán.","id":"20200706_400_millio_munkahellyel_vegzett_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c5f8a-ea23-45e0-a4de-eb254c8be243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_400_millio_munkahellyel_vegzett_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"400 millió munkahellyel végzett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","shortLead":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","id":"20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bd42a1-dc5b-48c6-989d-27d255264115","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 05:09","title":"A Covid-19-hez hasonló tünetei voltak a brazil elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","shortLead":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","id":"20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f62bca-3e8e-49bd-82dd-f6ca3a55af2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","timestamp":"2020. július. 07. 09:58","title":"Eszement rablás magyar módra – kijött a Pesti balhé előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","shortLead":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","id":"20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5983cc5-2005-4b97-ba92-0373fdfd8278","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","timestamp":"2020. július. 07. 19:37","title":"Folyamatosan javul Zente állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","shortLead":"Az öntözésre kap pénzt a Lázár János által felügyelt állami ménesbirtok.","id":"20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eececc6c-ed8c-4df5-9702-04be95da5517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e83c4d-eb98-4c9a-b748-2fb3b7d13e3c","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_mezohegyesi_menesbirtok_lazar_ontozes","timestamp":"2020. július. 07. 05:53","title":"8,5 milliárd forinttal segíti meg az állam a mezőhegyesi ménesbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","shortLead":"Az aggályos tartalmú kérdőívben más dolgokra is rákérdeznek. Például arra, hogy a kitöltő szeretne-e kistestvért.","id":"20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ffd432-e197-4cb6-ad19-4db276e9fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82cb8bf-9647-4e1d-8aaa-4b132b2b386f","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_erzsebet_tabor_kerdoiv_kopp_maria_intezet_pdsz_kincs","timestamp":"2020. július. 08. 07:39","title":"Osztályozniuk kell szüleiket az Erzsébet-táborokban lakó gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktatási intézmény zárt megbeszélésén vettek részt. Egy valaki már akkor tüneteket mutatott.","shortLead":"Egy oktatási intézmény zárt megbeszélésén vettek részt. Egy valaki már akkor tüneteket mutatott.","id":"20200707_mezokovesd_koronavirus_21_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f256546b-b40b-4c9a-aab1-81d9bc2a3431","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_mezokovesd_koronavirus_21_fertozott","timestamp":"2020. július. 07. 15:36","title":"Müller Cecília: 21-en kapták el a koronavírust egy mezőkövesdi iskolai értekezleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]