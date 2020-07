Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egészségügyi segédeszközként használatos nyaklánccal figyeltetnék az evésrohamokkal küzdők szokásait az illinois-i Northwestern Egyetem kutatói. Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. Amerikában élve a napokban több interjút adtam a magyar rádióadóknak az itt váratlanul berobbant társadalmi feszültségről és zavargásokról, amelyeket egyesek „színes forradalomnak", Amerika „arab tavaszának" vagy „bimbózó polgárháborújának" is neveztek. A szakszervezetek csak az alapbér emelését fogadnák el. Egyszeri juttatásokra viszont már majdnem annyit szán a Posta vezetése, mint amibe a béremelés kerülne. Ez elsőre akár teljes bukásnak is tűnhet, de ha a számok mögé nézünk, már egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet. Miközben az ország nyitva maradt, a halálozások és a súlyos esetek száma folyamatosan csökken, sőt a legújabb adatok szerint Stockholmban a nyájimmunitás sincs már messze. Nemrég magánkórházat nyitott, most állami tisztséget vállal. Az egyik leggazdagabb magyar havi közel 2 millióért lesz kormánybiztos. Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött. További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.