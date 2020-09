Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","shortLead":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","id":"20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5a1d29-6882-43ae-a0a7-6b419175c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:00","title":"Rengetegen láttak „UFO”-t New Jersey felett, videók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf3f2a0-4857-4a24-9221-404e022fa318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudják pontosan a szakértők, miért tévedtek az ausztrál folyóba a hosszúszárnyú bálnák. Ha nem sikerül kiterelni az állatokat, előbb-utóbb megehetik őket a krokodilok.","shortLead":"Nem tudják pontosan a szakértők, miért tévedtek az ausztrál folyóba a hosszúszárnyú bálnák. Ha nem sikerül kiterelni...","id":"20200914_eltevedt_balna_krokodilokkal_teli_folyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf3f2a0-4857-4a24-9221-404e022fa318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3400f-6f4c-4b70-a160-414c125d789b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_eltevedt_balna_krokodilokkal_teli_folyo","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:19","title":"Krokodiloktól nyüzsgő folyóból próbálnak kimenteni eltévedt bálnákat Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkatársak teljesítőképességük határán dolgoznak, mégis „méltatlan számonkéréssel” találkoznak.","shortLead":"A munkatársak teljesítőképességük határán dolgoznak, mégis „méltatlan számonkéréssel” találkoznak.","id":"20200915_Meltatlan_hangnem_Bethesda_Gyermekkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f738c98c-4506-40c6-9751-f49fc9d74cc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Meltatlan_hangnem_Bethesda_Gyermekkorhaz","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:31","title":"Kiakadt a Bethesda Gyermekkórház: a sok biztatás után most folyamatosan támadják őket a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is hordani kellene.","shortLead":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is...","id":"20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39109-5c2d-4728-98a1-0860903c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:33","title":"A maszkviselést megtagadókkal ásatják a koronavírus miatt elhunytak sírjait Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindebből az is következik, hogy a szocialista pártot a következő két évben Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezeti. Mesterházy Attila az ATV-ben azt mondta, kaotikussá vált a tisztújítás, ezért nem adott le listát. ","shortLead":"Mindebből az is következik, hogy a szocialista pártot a következő két évben Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezeti...","id":"20200914_Mesterhazy_Attila_nem_indul_az_MSZP_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cac149c-6774-4f70-876d-d2807d6c306d","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mesterhazy_Attila_nem_indul_az_MSZP_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:32","title":"Mesterházy Attilából nem lesz MSZP-társelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27034964-e6a8-4e27-aa1d-4e26b4aa3f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az arisztokrata autók gyártói is mindig ki tudják találni, hogyan költhetnek még többet a pénzes vevőik.","shortLead":"Az arisztokrata autók gyártói is mindig ki tudják találni, hogyan költhetnek még többet a pénzes vevőik.","id":"20200915_Az_ultraluxus_kategoriat_kepviseli_a_Bentley_Continental_GT_Mulliner_Coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27034964-e6a8-4e27-aa1d-4e26b4aa3f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ae1a4-9edb-4a68-b8b8-f3336a5f67ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Az_ultraluxus_kategoriat_kepviseli_a_Bentley_Continental_GT_Mulliner_Coupe","timestamp":"2020. szeptember. 16. 04:30","title":"Az ultraluxus kategóriát képviseli a Bentley Continental GT Mulliner Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","shortLead":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","id":"20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e866a2e-a623-4d41-91ae-f919ee308b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:31","title":"Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee254ea-73a7-4797-b118-2f05daa51e43","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Pantanal mocsárvidék több mint 4700 növény- és állatfaj otthona. Idén leégett a tíz százaléka.","shortLead":"A Pantanal mocsárvidék több mint 4700 növény- és állatfaj otthona. Idén leégett a tíz százaléka.","id":"20200915_pantanal_mocsar_tuz_tuzvesz_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee254ea-73a7-4797-b118-2f05daa51e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d07e3b-9469-4835-b771-d7eae236774f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200915_pantanal_mocsar_tuz_tuzvesz_brazilia","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:02","title":"Tüzes pokollá vált a Föld egyik különleges élőhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]