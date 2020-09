Orbán Viktor a Koncz család lekötelezettje.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész megyei szervezetet.","shortLead":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész...","id":"20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f4d9e-6124-4582-9647-1336928ced71","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 05:58","title":"Leszámolásról beszél az MSZP felfüggesztett Pest megyei elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kellemesen meleg idő várható.","shortLead":"Kellemesen meleg idő várható.","id":"20200908_idojaras_elorejelzes_napos_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d4bdf5-ada4-489b-be90-ab71b2200477","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_idojaras_elorejelzes_napos_ido","timestamp":"2020. szeptember. 08. 05:11","title":"Felhő is alig lesz ma az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","shortLead":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","id":"20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37d3377-5f32-4d6a-9562-53d63f156fab","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:01","title":"Két diák és egy tanár kapta el a koronavírust az Újbudai József Attila Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás szabályai mellett nem lehet üzemeltetni a színházakat.



","shortLead":"A világhírű zeneszerző és színházi impresszárió arról számolt be a brit parlamenti képviselőknek, hogy a távolságtartás...","id":"20200909_Lloyd_Webber_A_szinhazak_eljutottak_addig_a_pontig_ahonnan_mar_nem_lehet_helyrehozni_a_karokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9828259-412c-4406-89a4-0d6e45fb16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69aa488c-39a2-4e9f-9990-f38b94c4e4e0","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Lloyd_Webber_A_szinhazak_eljutottak_addig_a_pontig_ahonnan_mar_nem_lehet_helyrehozni_a_karokat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:44","title":"Lloyd Webber: A színházak eljutottak addig a pontig, ahonnan már nem lehet helyrehozni a károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043cf91f-8a48-43b2-b710-73d3e7b5a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen.","id":"20200908_szekszard_erkely_lezuhant_kislany_tragedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043cf91f-8a48-43b2-b710-73d3e7b5a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e7c1f-444a-4e15-b0f4-0621c51fb7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szekszard_erkely_lezuhant_kislany_tragedia","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:52","title":"Meghalt a szekszárdi kislány, aki lezuhant egy harmadik emeleti erkélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ce245-77ee-4447-9634-adcd04805f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.\r

","shortLead":"Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.\r

","id":"20200907_turcsany_laszlo_salgotarjan_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ce245-77ee-4447-9634-adcd04805f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54387e38-de76-41f0-8c5a-30fec07ec160","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_turcsany_laszlo_salgotarjan_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:16","title":"Újra megválasztották a képviselőt, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]