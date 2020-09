Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6630e4-a39f-478f-bd4d-4c8d49c1eecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerda esti látogatásán már csak olyan információkat kapott, amikkel elégedett lehet.","shortLead":"A szerda esti látogatásán már csak olyan információkat kapott, amikkel elégedett lehet.","id":"20200924_orban_latogatas_szent_laszlo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce6630e4-a39f-478f-bd4d-4c8d49c1eecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad72c70-199e-42a7-a427-632d34cd5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_orban_latogatas_szent_laszlo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:23","title":"Orbán ezúttal a Szent László Kórházba ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt. A bejelentés utáni tüntetés alatt meglőttek két rendőrt.","shortLead":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt...","id":"20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a614a6be-ef01-4623-b7c7-2f7bee411a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Vádemelésig jutott a házkutatás közben agyonlőtt Breonna Taylor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül Szijjártó Péter használja a rendőrség helikoptereit a miniszterek közül.","shortLead":"Egyedül Szijjártó Péter használja a rendőrség helikoptereit a miniszterek közül.","id":"20200924_ORFK_Szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e64356-e906-4028-8898-72ba344642ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ORFK_Szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:40","title":"ORFK: Szijjártó hétszer repült rendőrségi helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2a2c6c-943b-48c6-8262-a121f96376af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig csak Budapest szerepelt a hivatalos listán.","shortLead":"Eddig csak Budapest szerepelt a hivatalos listán.","id":"20200924_Nemetorszag_kockazatos_terulet_GyorMosonSopron_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2a2c6c-943b-48c6-8262-a121f96376af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efbcfeb-53db-4680-a557-0752cc453d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Nemetorszag_kockazatos_terulet_GyorMosonSopron_megye","timestamp":"2020. szeptember. 24. 00:18","title":"Németország kockázatos területnek minősítette Győr-Moson-Sopron megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","shortLead":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","id":"20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f214d5-43b1-49f3-8a0f-954b91ba4f5b","keywords":null,"link":"/360/20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:30","title":"Nem adjuk ingyen a pogácsát, cserébe finomat sütünk – Tóta W. Árpád a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz szállítást vállaló webshopokat indítottak. Eddig úgy tűnik, többségük sikeresen.","shortLead":"Egészen aprócska termelők is meglátták a lehetőséget (vagy a kényszerűséget) a tavaszi bezárkózásban, és házhoz...","id":"202038_adatgazdak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793dfd0d-1a25-44c8-9739-6555c5df4440","keywords":null,"link":"/360/202038_adatgazdak","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:00","title":"A gazda házhoz viszi: óriásit fejlődött a digitalizáció a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett szérumot, ráadásul elég csak egyszer beadni.","shortLead":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett...","id":"20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d68eb1-4583-4e08-bfa4-5ef9d75d6816","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Csak egyszer kell beadni a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináját, most 60 ezer emberrel indul a teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","shortLead":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","id":"20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d31a3-faa8-4c9f-93a9-123028c7de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:44","title":"Vízágyúval oszlatta a tüntetőket a rendőrség Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]