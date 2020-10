Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.","shortLead":"A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.","id":"20201008_Lezuhant_egy_ember_a_Mammutban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d51229-a58f-4c63-b37b-01ab089545dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Lezuhant_egy_ember_a_Mammutban","timestamp":"2020. október. 08. 14:01","title":"Lezuhant egy ember a Mammutban a negyedik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat fél év után visszakozott.","shortLead":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat...","id":"20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c7957-c180-409b-a095-75a9ecbed19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","timestamp":"2020. október. 08. 17:54","title":"Lefújtak egy pestszentlőrinci útfelújítást, mert a helyiek azt kérték, maradjon földút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden korábbinál részletesebb kép készült.","shortLead":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden...","id":"20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c996d8-bcd9-4fb5-a44a-8e4a32a1a00d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. október. 07. 15:08","title":"Soha nem készült még ennyire részletes kép az égbolt egyik csodájáról, a Carina-ködről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","shortLead":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","id":"20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5376c26-a4c6-4621-a260-ca2d5fe235d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","timestamp":"2020. október. 07. 21:31","title":"Megrovást kapott egy férfi, mert tagadta a koronavírus létezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","id":"20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d44d37-84f8-4020-b94d-8759ec25ccbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","timestamp":"2020. október. 07. 17:08","title":"Az elmúlt 15 év egyik legnagyobb méretű ózonlyukát mérték az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutatót a \"kezdeti magyar csoda\" után kissé meglepte a fertőzöttek számának robbanásszerű növekedése, az élet szerinte jövő nyárig biztos nem áll vissza a normál kerékvágásba. ","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutatót a \"kezdeti magyar csoda\" után kissé meglepte a fertőzöttek számának robbanásszerű...","id":"20201007_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus_vakcina_fertozes_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c94b61-87d3-4f3d-bf4a-b5970ebeac40","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus_vakcina_fertozes_maszk","timestamp":"2020. október. 07. 16:10","title":"Barabási Albert-László: Kivédhető lett volna a fertőzések robbanásszerű növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két hét múlva esedékes őszi vizsgákon maximum tízen lehetnek egy teremben, lázasan be sem engedik a tanulókat.","shortLead":"A két hét múlva esedékes őszi vizsgákon maximum tízen lehetnek egy teremben, lázasan be sem engedik a tanulókat.","id":"20201009_Tavasszal_is_potolhato_a_halasztott_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf8ed6c-f00f-4d3b-97ac-62363fb0ecc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Tavasszal_is_potolhato_a_halasztott_erettsegi","timestamp":"2020. október. 09. 08:15","title":"Tavasszal is pótolható a halasztott érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a22f7de-8b70-4956-a768-c78f809b2567","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manchesteri kutatók megfigyelése szerint a pandémia első hulláma idején nagyjából ötödével volt kevesebb a szakcentrumokban a szélütéses beteg. ","shortLead":"Manchesteri kutatók megfigyelése szerint a pandémia első hulláma idején nagyjából ötödével volt kevesebb...","id":"202041_stroke_es_koronavirus_labon_hordjak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a22f7de-8b70-4956-a768-c78f809b2567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b51c985-925e-452a-b320-5dfecd2bc583","keywords":null,"link":"/360/202041_stroke_es_koronavirus_labon_hordjak_ki","timestamp":"2020. október. 08. 14:00","title":"Miért fogytak el a stroke-os páciensek a kórházakból a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]