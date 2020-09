Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","shortLead":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","id":"20200902_charlie_hebdo_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef127f70-616f-4444-8933-38f1f245475e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_charlie_hebdo_per","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:55","title":"14 vádlottról mondanak ítéletet a Charlie Hebdo elleni támadás perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más pénzintézetek ügyfeleinek is.","shortLead":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más...","id":"20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf67cd-3e7c-4444-9554-e3275ae606e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:03","title":"Ha beesik egy ilyen e-mail, semmiképp ne nyissa meg a csatolmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","shortLead":"Gálameccs is lett volna a Veszprém szombati, Kiel elleni mérkőzése.","id":"20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18abcc4e-02fe-44b6-a20d-6d32dad0a1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0319330c-ba65-48e9-8d46-6f8a8fb89090","keywords":null,"link":"/sport/20200831_nagy_laszlo_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:57","title":"Nagy László koronavírusos, ezért maradt el a búcsúmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi és biológiai tudományok kollégiumának elnöke a történtek hatására azonnal lemondott. ","shortLead":"Az orvosi és biológiai tudományok kollégiumának elnöke a történtek hatására azonnal lemondott. ","id":"20200831_palkovics_laszlo_itm_otka_palyazat_tamogatas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8f31e4-f2ec-4dc3-8117-8295c916b730","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_palkovics_laszlo_itm_otka_palyazat_tamogatas_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:05","title":"Palkovicsék önkényesen átírták, mely kutatásokra jusson pénz az OTKA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3258c6-fef2-477b-85df-abb81a4bc6f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővítették a DIGIMobil által lefedett magyarországi területet. A szolgáltatást üzemeltető Digi mobilhálózata ezzel már 650 városban és községben érhető el.","shortLead":"Bővítették a DIGIMobil által lefedett magyarországi területet. A szolgáltatást üzemeltető Digi mobilhálózata ezzel már...","id":"20200831_digimobil_lefedettseg_telepulesek_mobilhalozat_mobilszolgaltatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3258c6-fef2-477b-85df-abb81a4bc6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff22b6e3-0dce-4da1-9892-56be534d676a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_digimobil_lefedettseg_telepulesek_mobilhalozat_mobilszolgaltatok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Újabb 52 településen jelent meg a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","shortLead":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","id":"20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a3ecf-a95b-4d3c-b563-0ca8af695e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:43","title":"Rendelettel könnyítették meg az üres tanítói és óvodapedagógusi helyek betöltését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]