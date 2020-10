Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","shortLead":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","id":"20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f30744d-aa70-41a8-8f50-f604d31ba7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. október. 19. 18:29","title":"ITM: Belső vita van a Színművészetin, oldja meg a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d27c661-0435-4eef-8df8-f6041b450291","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg kontinensen 27 lóerővel kevesebbel kell beérniük az ikonikus izomautó vásárlóinak.","shortLead":"Az öreg kontinensen 27 lóerővel kevesebbel kell beérniük az ikonikus izomautó vásárlóinak.","id":"20201019_az_amerikainal_gyengebb_lett_az_europai_ford_mustang_mach_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d27c661-0435-4eef-8df8-f6041b450291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7ef514-3612-4207-a429-eb555def318a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_az_amerikainal_gyengebb_lett_az_europai_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 19. 07:59","title":"Az amerikainál gyengébb lett az európai Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megcsúszott egy kanyarban és egymás után két balesetet is okozott - tudósít az RTL.","shortLead":"A sofőr megcsúszott egy kanyarban és egymás után két balesetet is okozott - tudósít az RTL.","id":"20201018__autobaleset_gyalogosgazolas_RTL_Hirado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac413a66-0c8e-41fb-b205-2505d529bbcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018__autobaleset_gyalogosgazolas_RTL_Hirado","timestamp":"2020. október. 18. 19:45","title":"Sétáló gyalogost gázolt el egy 18 éves sofőr, majd frontálisan karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják, amire szánták – mondja Nagy József, aki évtizedek óta hűséges drukkere a Ferencvárosnak. A 24.hu újságírójának bérelt helye van az Üllői úti stadionban, és már alig várja, hogy csapata 25 év után újra megkezdhesse szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, méghozzá a legnagyobbak ellen. ","shortLead":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják...","id":"20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1cfa18-5fef-4da9-b0c7-cba4bf0e3358","keywords":null,"link":"/360/20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","timestamp":"2020. október. 20. 11:00","title":"Nagy József: \"Korlátolt álértelmiségi alapállás, hogy minden focidrukker bunkó és minden fradista nyilas\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159923a-9896-4aa9-808b-c33e83ef9db6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Már az első napon több, mint 3 ezer bérletet adtak el.","shortLead":"Már az első napon több, mint 3 ezer bérletet adtak el.","id":"20201019_ferencvaros_bl_berlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6159923a-9896-4aa9-808b-c33e83ef9db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fee9441-bc7e-4856-a77a-9a0cbfc74fb5","keywords":null,"link":"/sport/20201019_ferencvaros_bl_berlet","timestamp":"2020. október. 19. 20:22","title":"Elkapkodták a több százezer forintos VIP-bérleteket a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","shortLead":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","id":"20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2094f69-4c51-4bb7-af98-0341e2d8fba1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","timestamp":"2020. október. 20. 15:01","title":"Hollik István sem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]