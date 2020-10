Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan módszert is élesben alkalmaznak, amivel a hatóságok növelhetik a szűrési kapacitást. Ehhez nemcsak új fejlesztésű PCR-teszteket, hanem olyan antigén alapú gyorsteszteket is használnak majd, melyek nem megfelelő alkalmazása veszélyeket is rejthet magában.

","shortLead":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan...","id":"20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf85ac5-680f-4260-bb6d-67a35be02492","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","timestamp":"2020. október. 19. 11:23","title":"Míg a PCR-tesztekről megy a vita, fontos változások kezdődtek a magyarországi koronavírus-szűrésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0177a423-6b71-4d54-a7a6-11755357057c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mintegy ötezer ember vett részt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások elleni demonstráción, köztük négyszáz radikális futballhuligán. Húsz rendőr és harminc tüntető sérült meg. ","shortLead":"Mintegy ötezer ember vett részt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások elleni demonstráción, köztük négyszáz...","id":"20201019_Rendorokre_tamadtak_a_tuntetok_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0177a423-6b71-4d54-a7a6-11755357057c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2aa04a-d747-4197-bf05-20a15b7e52fb","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Rendorokre_tamadtak_a_tuntetok_Pragaban","timestamp":"2020. október. 19. 05:22","title":"Rendőrökre támadtak a tüntetők Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","shortLead":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","id":"20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b77ea5-ee63-40ef-ac18-33591e71d724","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","timestamp":"2020. október. 19. 19:33","title":"A TikTokról is kiszorítják a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ae95b-c070-42c7-9d57-fff8a58b7265","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga közölte, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.","shortLead":"A színész maga közölte, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.","id":"20201020_jeff_bridges_nyirokrak_limfoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323ae95b-c070-42c7-9d57-fff8a58b7265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de6153-ce9a-4f92-b294-b59c88d143c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_jeff_bridges_nyirokrak_limfoma","timestamp":"2020. október. 20. 08:50","title":"Jeff Bridges bejelentette, hogy limfómával kezelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feladta a magas labdát az Apple azzal, hogy nem csomagol többé mobiltöltőt (töltőfejet) az iPhone-ok mellé.","shortLead":"Feladta a magas labdát az Apple azzal, hogy nem csomagol többé mobiltöltőt (töltőfejet) az iPhone-ok mellé.","id":"20201020_samsung_facebook_poszt_apple_mobiltolto_kihagyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bb80e9-5e73-45b5-9cee-029426f0a1b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_facebook_poszt_apple_mobiltolto_kihagyasa","timestamp":"2020. október. 20. 11:03","title":"Kihagytátok a töltőt? A Samsung is megtrollkodta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","shortLead":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","id":"20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48d505-8088-44b2-91c4-8779314663a1","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","timestamp":"2020. október. 19. 12:58","title":"Az OTP beperelte Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország a középmezőnyben van, és figyelmeztetett: mindnyájunk felelőssége a közös védekezés. Kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy Szlávik János közlése szerint a lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek 50 százalékát levehetik a gépről, és „ad absurdum” akár meg is gyógyulhatnak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a járványban megfertőződöttek és elhunytak számát tekintve Magyarország...","id":"20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841c8c9-f6fe-423f-9fc0-2b1e0af5f7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 19. 13:26","title":"Müller Cecília: A Szent László kórházban a lélegeztetettek 50 százaléka lekerül a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3ceed-3049-4ed2-a977-6ba4929648c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből, amikor Varga Zsolt András jelölése került elő. Simán meglett a kétharmados szavazás.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből, amikor Varga Zsolt András jelölése került elő. Simán meglett...","id":"20201019_varga_zsolt_andras_kuria_szavazas_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c3ceed-3049-4ed2-a977-6ba4929648c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1a8536-3063-44cf-9555-6c591fc0f522","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_varga_zsolt_andras_kuria_szavazas_parlament","timestamp":"2020. október. 19. 17:15","title":"Megszavazta a parlament Áder bírói múlt nélküli jelöltjét a Kúria elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]