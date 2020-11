Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","shortLead":"Hárommillió dollár jegybevétel is elég volt a kasszasikerlista első helyéhez.","id":"20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9a067-752d-41b6-8198-72e748cb0da3","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nagyon_keves_nezot_kellett_becsabitania_a_a_Come_Playnek_hogy_a_legsikeresebb_film_legyen","timestamp":"2020. november. 01. 20:14","title":"Nagyon kevés nézőt kellett becsábítania a a Come Playnek, hogy a legsikeresebb film legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9dcc208-81cf-4d9e-bbfe-45b986e89fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi órás és az októberi iPhone-os bemutató után is van még valami az Apple tarsolyában. A vállalat jövő kedden újabb online eseményre invitálja az érdeklődőket. A meghívóra a dátumon kívül csak Steve Jobs ikonikussá vált mondását írták: One more thing. Ami ebben valószínűleg az első Apple új, saját chipjével szerelt első számítógépet jelenti.","shortLead":"A szeptemberi órás és az októberi iPhone-os bemutató után is van még valami az Apple tarsolyában. A vállalat jövő...","id":"20201102_apple_mac_bemutato_apple_silicon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9dcc208-81cf-4d9e-bbfe-45b986e89fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b70262a-b4fa-4f3d-88e2-56bd7a9a0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_mac_bemutato_apple_silicon_processzor","timestamp":"2020. november. 02. 18:51","title":"Jövő kedden előáll valamivel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"20 százalékkal nőtt a vásárlók száma az olasz élelmiszerüzletekben.","shortLead":"20 százalékkal nőtt a vásárlók száma az olasz élelmiszerüzletekben.","id":"20201102_felvasarlas_Olaszorszag_lezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f57fa6d-23fa-4815-9520-734100a474cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_felvasarlas_Olaszorszag_lezarasok","timestamp":"2020. november. 02. 20:26","title":"Megindult a felvásárlás Olaszországban a lezárásokra készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-űrprogram beláthatatlan nagyságú adattára tele lehet olyan bolygókkal, melyek akár lakhatók is. Tudósok egy csoportja most megbecsülte, mégis hány ilyen planétáról lehet szó.","shortLead":"A Kepler-űrprogram beláthatatlan nagyságú adattára tele lehet olyan bolygókkal, melyek akár lakhatók is. Tudósok...","id":"20201102_exobolygo_galaxis_lakhato_bolygo_urkutatas_kepler_program_tavcso_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c04d2-2874-4cde-88b9-e45c2201e2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_exobolygo_galaxis_lakhato_bolygo_urkutatas_kepler_program_tavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. november. 02. 10:33","title":"Átnéztek rengeteg adatot, és arra jutottak, hogy akár 300 millió lakható bolygó lehet csak a mi galaxisunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna szakértője válaszol.","shortLead":"Az Adózóna szakértője válaszol.","id":"20201101_Hogyan_szuntesse_meg_egyszeruen_katas_btjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4bf8d0-c2c3-4da7-be66-e43b17e06f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Hogyan_szuntesse_meg_egyszeruen_katas_btjet","timestamp":"2020. november. 01. 22:19","title":"Hogyan szüntesse meg egyszerűen katás bt.-jét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","shortLead":"Egy idősebb és egy fiatal férfit állított elő a francia rendőrség.","id":"20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd9e7f7-12d4-41a7-8e61-423720526b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33138b64-451c-4455-9d96-b7735c2d4690","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Mar_hat_gyanusitott_van_orizetben_nizzai_merenylet_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 15:08","title":"Már hat gyanúsított van őrizetben nizzai merénylet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","id":"20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22ed16-f8fe-466e-95b2-26e65c2e4d48","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","timestamp":"2020. november. 02. 11:17","title":"A kormány megint adott 5 milliárdot munkásszállók építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]