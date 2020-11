Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh néhány nappal korábban maga írt arról, hogy koronavírusos lett, és kórházba került.","shortLead":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh...","id":"20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f885d-b113-4e0a-8c1e-e82e446b6c27","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 15:44","title":"Koronavírusban 28 évesen elhunyt Balogh Lajos józsefvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok új operációs rendszerének egyik kevéssé ismert, de annál hasznosabb újdonsága kattintható \"gombbá\" alakítja a készülék hátlapját. A régebbi telefonokon is működik, sokféle parancsot hozzárendelhet.","shortLead":"Az iPhone-ok új operációs rendszerének egyik kevéssé ismert, de annál hasznosabb újdonsága kattintható \"gombbá\"...","id":"20201102_ios_14_tippek_trukkok_koppintas_hatul_funkcio_iphone_hatlap_hatulja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250ff65d-6671-4027-95a5-3fa6fd248085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ab5c1-ee61-4e1f-a9e5-0eedfa97d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_ios_14_tippek_trukkok_koppintas_hatul_funkcio_iphone_hatlap_hatulja","timestamp":"2020. november. 02. 11:03","title":"Észrevette? Új gombot kapott az iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","shortLead":"Az állapotáról egyelőre csak annyit árultak el, hogy nincs kapcsolatban a koronavírussal.","id":"20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4822ad05-1fae-4834-82be-54f76326f282","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Korhazba_kerult_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 03. 08:18","title":"Kórházba került Diego Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","shortLead":"Meghívták a minisztert a Vas utcába, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás. ","id":"20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87280b6a-bea5-4392-8fe5-f98535850966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca347ac-0994-427a-9c88-069a615e432d","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 02. 11:26","title":"SZFE: Palkovics Lászlót beengednék a diákok az Ódry Színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]