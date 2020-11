Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0780aa7e-35a0-40ba-a8d3-54def2ada251","c_author":"","category":"kkv","description":"Behivatták Jack Mát a pénzügyminisztériumba Pekingben – tudatta a Global Times, mert komoly kifogások merültek fel cége, az Ant tevékenységével kapcsolatban.\r

","shortLead":"Behivatták Jack Mát a pénzügyminisztériumba Pekingben – tudatta a Global Times, mert komoly kifogások merültek fel...","id":"20201104_Kina_leggazdagabb_embere_pacban__leallitottak_a_vilag_idei_legnagyobb_reszvenykibocsatasat_Sanghajban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0780aa7e-35a0-40ba-a8d3-54def2ada251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5ce211-6514-413d-9de4-aa2607bc84c3","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Kina_leggazdagabb_embere_pacban__leallitottak_a_vilag_idei_legnagyobb_reszvenykibocsatasat_Sanghajban","timestamp":"2020. november. 04. 12:07","title":"Kína leggazdagabb embere pácban – leállították a világ idei legnagyobb részvénykibocsátását Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményt hozott a NetMarketShare októberi felmérése. Minden észszerű megfontolással és elképzeléssel szemben nő az Internet Explorer piaci részesedése.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott a NetMarketShare októberi felmérése. Minden észszerű megfontolással és elképzeléssel szemben...","id":"20201104_netmarketshare_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0514193-16e1-4fd7-8be2-1b6a5f69664d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_netmarketshare_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_oktober","timestamp":"2020. november. 04. 17:03","title":"Amire senki sem számított: nő az Internet Explorer piaci részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","shortLead":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","id":"20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a884e-e795-45c1-a2f1-cbe25f63f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","timestamp":"2020. november. 06. 08:24","title":"November végén tesztelhetik a budapesti tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak Trump és Biden kapott szavazatokat a mostani amerikai választásokon.","shortLead":"Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak Trump és Biden kapott szavazatokat a mostani amerikai választásokon.","id":"20201104_Kanye_West_eleteben_eloszor_ment_el_szavazni_es_o_is_kapott_parezer_voksot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a8d9b-648c-482a-aded-7331175757e6","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Kanye_West_eleteben_eloszor_ment_el_szavazni_es_o_is_kapott_parezer_voksot","timestamp":"2020. november. 04. 12:50","title":"Kanye West életében először ment el szavazni, és ő is kapott párezer voksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa elkerülésére. De fájdalmas következmények nélkül már így sem lehet megúszni.","shortLead":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa...","id":"202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a903c699-041d-4398-a7a4-b5f0f86f7675","keywords":null,"link":"/360/202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","timestamp":"2020. november. 05. 17:00","title":"A Trump és Biden közti választás a közelgő klímakatasztrófa miatt is kulcsfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg demokrata többségűként megmaradó képviselőházba.\r

","shortLead":"Az elnökválasztással egy időben rendezett kongresszusi választásokon újabb „elsők” is bekerültek a valószínűleg...","id":"20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6691b2-c271-4498-a0cd-1cf9dafc3476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c64d002-1b50-419e-9cc5-6000cbf0c043","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_amerikai_kongresszus_ujoncok","timestamp":"2020. november. 04. 12:16","title":"Összeesküvés-hívő, transzgender és nácigyanús – ők az amerikai kongresszus legérdekesebb újoncai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Körömrágós napunk van, miközben figyeljük a szavazatszámlálást. Ha Joe Biden megnyerné Pennsylvaniát, ő volna az elnök - ha viszont Trump nyer ott, akkor az lesz a győztes, aki Georgia, Arizona és Nevada közül kettőt elvisz.","shortLead":"Körömrágós napunk van, miközben figyeljük a szavazatszámlálást. Ha Joe Biden megnyerné Pennsylvaniát, ő volna az elnök...","id":"20201105_usa_elnokvalasztas_szavazatszamlalas_pennsylvania_georgia_arizona_nevada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01b3654-62a9-47c2-ba40-5b7472f26d24","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_usa_elnokvalasztas_szavazatszamlalas_pennsylvania_georgia_arizona_nevada","timestamp":"2020. november. 05. 19:03","title":"Néhány tízezer szavazat döntheti el az amerikai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]